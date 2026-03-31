Filmde Gibi Hissettiren Oyun Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Epic Games, her hafta düzenli olarak bedava oyunlar dağıtsa da buna ek olarak zaman zaman çeşitli oyunlar da ücretsiz olarak sunuyor. Bunun son örneği ise sizi âdeta bir filmin içinde gibi hissettiren korku oyunu oldu. Şu andan itibaren herkes tarafından bedava olarak alınabilen oyun, özellikle ürkütücü bir atmosfere sahip olan oyun sevenlere hitap ediyor.

Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Epic Games'te Together After Dark ücretsiz oldu fakat bu sadece sınırlı süreliğine geçerli bir fırsat sayesinde mümkün hâle geldi. Oyuncuların fırsatı değerlendirmek için 5 Nisan 2026 saat 12.59'a kadar zamanı bulunuyor. Belirtilen tarihe kadar oyunu kütüphaneye ekleyen kişiler, herhangi bir ücret ödemeden bu oyunlara sonsuza kadar sahip olacak.

Bu arada oyunun normalde Epic Games'te 40 TL'ye satıldığını belirtelim. Oyun Steam'de ise 1.99 dolara satılıyor. Yani güncel kura göre bugün Valve'ın dijital oyun mağazası üzerinden almak isteseniz yaklaşık 89 TL ödemeniz gerekiyor. Neyse ki Epic Games'te başlayan fırsat sayesinde tek bir kuruş bile ödemenize gerek kalmadı.

Together After Dark Nasıl Bir Oyun?

Türkçe dil desteğine sahip olan Together After Dark, korku oyunları arasında yer alıyor. Dört oyuncuya kadar destekleyen bu oyun, sizi karanlık ve gizemli bir ormanda yolculuğa çıkarıyor. Gerilim seviyesini her an yüksek tutan yapım, sizi pek çok paranormal olay ile karşılıyor. Karşınıza çıkacak olan zorluklarla mücadele etmeye çalışırken bir yandan da diğerlerine güvenmemenin getirdiği gerginlikle baş etmek zorunda kalıyorsunuz.

Together After Dark'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 3600 ya da daha iyisi

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Together After Dark'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 3600 veya daha iyisi

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Together After Dark'ı Kimler Severek Oynar?

Together After Dark, öncelikli olarak arkadaşlarla oynanacak oyunlar arayanlara hitap ediyor. Birlikte çok çeşitli oyunlar oynadığınız bir oyun ekibiniz varsa dört oyuncuya kadar destek sunan bu oyunu birlikte oynamayı düşünebilirsiniz. Tüm oyunculara bedava sunulduğu için ekipteki herkes oyuna direkt erişim sağlayabilir.

Together After Dark'ı Kimler Sevmez?

Bu oyun, korku ve gerilim oyunlarını sevmiyorsanız yanına bile yaklaşmamanız gereken türden bir oyun. Kötü bir oyun olduğu için söylemiyoruz, sadece bazen çok fazla ürkütücü hâle gelebiliyor. Eğer bir rahatsızlığınız varsa sizi panikletecek olan bu yapımı tercih etmemelisiniz.

Editörün Yorumu

Together After Dark'ı geçen yılın yaz aylarında bir arkadaşımla denemiştim. Oyunun çok karanlık atmosferi var, bu sizi zaten direkt içine sürüklüyor ama işlerin artık kontrolünüzden çıkmaya başladığını arkadan tüylerinizi ürperten bir müzik çalmaya başladığında fark ediyorsunuz. Kendi deneyimlerimden hareketle söyleyebilirim ki özellikle komik bir arkadaşınız varsa bu oyunu kesinlikle denemelisiniz.