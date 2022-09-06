Titanik Enkazının 8K Videosu Yayımlandı

Titanik enkazının 8K videosu, uzun yıllar önce oldukça trajik bir şekilde batan geminin bu zamana kadarki en net görüntülerini gözler önüne serdi. Peki, internet üzerinden yayımlanan ve yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalan video nasıl izlenir? Konuya dair detaylar haberimizde.

OceanGate Expeditions, 1912 yıllında meydana gelen trajik olaya ait yeni görüntülerini internet üzerinden yayımladı. Yayımlanan videonun 8K çözünürlüğünde olması dikkat çekti. Yüksek çözünürlük, görüntülerin çok net olmasını ve detayların görülebilmesini mümkün hâle getiriyor.

Titanik Enkazının 8K Videosu Neler Sunuyor?

Tüm dünyada çok popüler bir platform olan YouTube üzerinden yayımlanan video, bilim insanlarının ve deniz arkeologlarının Titanik'in çürümesi ve gözden kaçan diğer detaylar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasına imkân tanıyor.

Deneyimli dalgıç Rory Golden, 8K çözünürlüğüne sahip olan yeni videonun Titanik'te yer alan iskele çapasının üreticisinin adı gibi yeni ayrıntıları gün yüzüne çıkardığını belirtti. Bu nedenle video, söz konusu gemi enkazını araştıran bilim insanları ve deniz arkeologları açısında çok büyük bir öneme sahip.

OceanGate Expeditions yapılan açıklamaya göre 2023 yılının mayıs ayında Titanik enkazı ile ilgili bir organizasyon daha düzenlenecek. Önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan organizasyonda yeni görüntülerin yayımlanması bekleniyor.

Yayımlanan videonun Titanik enkazı ile ilgili bu zamana kadar yayımlanan en kaliteli video olma özelliğine sahip. Söz konusu video, Titanik gemisinin korkuluklarının bir kısmının çöktüğünü gösteriyor.

YouTube üzerinden paylaşılan video, çok yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki videonun görüntüleme sayısı kısa sürede 2 milyon 500 bini aştı. 1 dakika uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen video hakkında ne düşünüyorsunuz? 8K çözünürlüğündeki video ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.