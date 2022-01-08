Tobey Maguire Spiderman Çekimlerini Ne Kadar Sürede Tamamladı?

Tobey Maguire, Spiderman karakterini canlandırdığı sahneleri ne kadar süre içinde tamamladı? Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home) filminin çekimlerine değinen Andrew Garfield, Maguire ve kendisinin olduğu sahnelerin ne kadar süre içinde çekildiğini açıkladı.

Andrew Garfield'ın aktarmış olduğu bilgilere göre o ve Örümcek Adam karakterini beyaz perdede canlandıran ilk oyuncu Maguire, Spider-Man: No Way Home setinde iki hafta geçirdi. Bu, ikilinin olduğu sahnelerin sadece iki hafta gibi kısa bir süre içinde çekildiği anlamına geliyor.

Hayranlar, Marvel'ın 2021 yılının son filminin galasının üzerinden 1 ay geçmiş olmasına rağmen ilk Peter Parker'ın karakterine dönüşü hakkında konuşmaya devam ediyor. No Way Home ile elde edilen mükemmel başarı, Marvel'ı 2021 yılını en çok hasılatla kapatan şirketlerden biri yaptı.

Film, izleyiciler üzerinde o kadar yoğun etki bıraktı ki bir kez ile yetinmeyip filmi bir daha izleyen sayısız seyirci oldu. Şuna da değinmeden geçmemek gerekiyor: Maguire ve Garfield'ın ortaya çıktığı sahne, seyircide büyük bir reaksiyon patlaması yarattı.

Tobey Maguire Spiderman Çekimlerini 2 Haftada Tamamladı

İnanılmaz Örümcek Adam ile en önemli hayallerinden birini gerçekleştiren Andrew Garfield, Variety ile yapmış olduğu röportajda kendisi ve Maguire'ın No Way Home setinde sadece iki hafta zaman geçirdiklerini öne sürdü.

Garfield, bu sürenin sadece iki hafta ile sınırlı olmasına rağmen filmde yer almalarının çok anlamlı olduğunu düşünüyor. İkilinin canlandırdığı karakterlerin MCU'da olmalarının Tom Holland'ın canlandırdığı Örümcek Adam üzerinde büyük bir etkisi var.

Spider-Man: No Way Home, Garfield'ın Peter Parker'ına Gwen Stacy'nin ölümü gibi gerçeklerle Holland'ın Peter Parker'ının da yüzleşmeme şansı verdi. Benzer şekilde Maguire'ın Örümcek Adam'ı da Holland'ın Örümcek Adam'ının mahallenin dostu Örümcek Adam olarak kalmasını sağlayarak kendi düştüğü hataya düşmesini engelledi.

Garfield'ın konu ile ilgili yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Tobey ve ben, iki hafta boyunca çekim yaptık ama bence sadece ortaya çıkıp ve sonra gitmekle kalmadık. Örümcek Adam'ım küçük kardeşinin romantik ilişkisini kurtarması, aynı kaderi paylaşmayacağından emin olması gerekiyordu. Bu, onun için Gwen'i kurtarmak için ikinci bir şans elde etmek anlamına geliyordu."

Sizce Andrew Garfield ve Tobey Maguire, Spiderman karakterini canlandırırken nasıl bir performans sergiledi? İki oyuncuyu da yıllar sonra Örümcek Adam kostümü içinde görmek sizde nasıl bir etki bıraktı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.