En Ucuz Rolls Royce Satışa Çıkıyor!

Bu haber sizi biraz hayal kırıklığına uğratabilir ancak değiştiremediğimiz gerçeklerden kaynaklı olarak. Lüks otomobilleriyle bilinen Rolls Royce en ucuz modelini satışa sunuyor. Ancak maalesef o bir otomobil değil. Daha çok ofisinizi veya evinizi süsleyebileceğiniz bir parça. Peki en ucuz Rolls Royce olacak bu yeni ürün tam olarak ne ve ne kadara satılıyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Rolls Royce'dan Ultra Lüks Satranç Takımı!

Lüks satranç takımlarını hepimiz severiz. Satranç oynamaktan ziyade -ki keşke oynamak için alınsalar- görkemli ve lüks ofislerin sehpalarında sergilenen bu ürünler sayesinde ortama premium hava katılması mümkün olur. Bunun yanında tamamen satranç taşı ve tahtası tasarlamak ile ilgilenen sanatçıları da unutmamamak lazım zira her satranç taşı temelinde minik bir heykeli bize anımsatır.

Bu noktada otomobilin lüks markası da konuya el attı. Rolls-Royce’un yeni satranç seti, klasik bir oyunu modern tasarım diliyle yeniden yorumluyor. Oyunun temeli olan satranç tahtası, lazer kesimli tek parça ahşap yüzey üzerine yerleştirilen fırçalanmış alüminyum bir gövdeyle buluşuyor. Bu yapı sadece görsel bir zarafet değil; aynı zamanda dayanıklılığı da beraberinde getiriyor.

Setin en dikkat çeken yönlerinden biri ise taşların tabanındaki özel mıknatıs sistemi. Bu detay sayesinde taşlar tahtaya adeta kilitleniyor, her hamle bir kararlılık mesajı veriyor. Rolls-Royce’un otomobillerindeki metal organ düğmelerden esinlenen bu çözüm, oyuna estetik kadar teknik bir kalite de katıyor. Satranç taşları ise seramik kaplamalı alüminyumdan üretilmiş, başlıklarında ise paslanmaz çelik kullanılmış.

Her bir taş, hem dokunsal bir ağırlık hissi veriyor hem de Rolls-Royce’un kusursuz işçilik anlayışını taşıyor. Sadece bakmak bile insanı hayal dünyasına sürüklüyor. Bu özel üretim satranç takımı, Rolls-Royce’un belirli showroom ve butiklerinde ön siparişle sunuluyor. Kullanıcılar 13 farklı deri rengi ve 4 çeşit ahşap kaplama seçeneğiyle kendi takımlarını kişiselleştirebiliyor. Ancak fiyat etiketi kamuoyuyla paylaşılmıyor; çünkü bu setin hedef kitlesi çoktan belli: ayrıcalıklı ve seçilmiş olanlar. Kısacası her ne kadar "en ucuz Rolls Royce ürünü" olarak lanse etsekte öncesinde bir Rolls Royce satın almak gerekiyor olabilir.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...