Tomb Raider 2 Filmi Yönetmen Değişikliği ile Gündeme Geldi

Hakkında yeni bir haber gelmeyen Tomb Raider 2 filmi yönetmen değişikliği ile uzun bir aradan sonra tekrardan karşımıza çıktı. Devam filminin yeni yönetmeni kim olacak? Detaylar haberimizde.

Tomb Raider kronolojisinde en başa dönülmesi sonrasında, sil baştan çekilen yeni Tomb Raider filmi geçtiğimiz 2018yılın Mart ayında vizyona girmişti. Lara Croft karakterinin Angelin Jolie yerine Danimarkalı oyuncu Alicia Vikander tarafından canlandırıldığı filmin konusuna göre, birdenbire ortadan kaybolan babasının halen hayatta olup olmadığının cevabı arayan Lara, babasının en son görüldüğü Japonya açıklarındaki gizemli bir adaya geliyor ve bütün macera da bu şekilde başlıyordu.

Her ne kadar Tomb Raider (2013) oyununa birçok açıdan benzerlik gösterse de yeni film beklenen başarıyı elde edememişti ama sonu itibarıyla bir devam filminin geleceği şüphe götürmez bir gerçek olmuştu. 2019 yılında da Deadline sitesi, bizlere müjdeli haberi vermişti. Söylenene göre, yeni Tomb Raider filminin çekimlerine 2020 itibarıyla başlanacaktı. İlk olarak verilen 19 Mart 2021 vizyon tarihi ertelenmişti. Şu an için güncel bir tarihin verilemediği devam filmi için yeni bir detay daha ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi ilk yapılan duyuruya göre devam filminin yönetmenliği için Ben Wheatly ile anlaşıldığı duyurulmuştu. Ne var ki daha sonradan bir değişikliğe gidildi. Devam filminin yönetmeni Misha Green oldu.

Bu değişiklik ilk olarak Deadline tarafından rapor edilmişti ve üzerinden çok geçmeden de Green tarafından Twitter üzerinden yapılan duyuru ile resmiyet kazanmış oldu.

My fav from classic era is Legend & from survival era it’s a tie between Rise & Shadow. So I’m thinking something like:



🔦⛏🗻🗿🧟‍♂️👊🏻🏺 🦖🔫🔫🏃🏻‍♀️



*whispers* Who’s as excited as I am for a @TombRaiderMovie!?!? 🤑💃🏾🤩 #TombRaider