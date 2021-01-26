Tomb Raider 2 Filmi Yönetmen Değişikliği ile Gündeme Geldi

Hakkında yeni bir haber gelmeyen Tomb Raider 2 filmi yönetmen değişikliği ile uzun bir aradan sonra tekrardan karşımıza çıktı. Devam filminin yeni yönetmeni kim olacak? Detaylar haberimizde.

Tomb Raider kronolojisinde en başa dönülmesi sonrasında, sil baştan çekilen yeni Tomb Raider filmi geçtiğimiz 2018yılın Mart ayında vizyona girmişti. Lara Croft karakterinin Angelin Jolie yerine Danimarkalı oyuncu Alicia Vikander tarafından canlandırıldığı filmin konusuna göre, birdenbire ortadan kaybolan babasının halen hayatta olup olmadığının cevabı arayan Lara, babasının en son görüldüğü Japonya açıklarındaki gizemli bir adaya geliyor ve bütün macera da bu şekilde başlıyordu.

Tomb Raider 2 Filmi Yönetmeni Kim Olacak?

Her ne kadar Tomb Raider (2013) oyununa birçok açıdan benzerlik gösterse de yeni film beklenen başarıyı elde edememişti ama sonu itibarıyla bir devam filminin geleceği şüphe götürmez bir gerçek olmuştu. 2019 yılında da Deadline sitesi, bizlere müjdeli haberi vermişti. Söylenene göre, yeni Tomb Raider filminin çekimlerine 2020 itibarıyla başlanacaktı. İlk olarak verilen 19 Mart 2021 vizyon tarihi ertelenmişti. Şu an için güncel bir tarihin verilemediği devam filmi için yeni bir detay daha ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi ilk yapılan duyuruya göre devam filminin yönetmenliği için Ben Wheatly ile anlaşıldığı duyurulmuştu. Ne var ki daha sonradan bir değişikliğe gidildi. Devam filminin yönetmeni Misha Green oldu.

Bu değişiklik ilk olarak Deadline tarafından rapor edilmişti ve üzerinden çok geçmeden de Green tarafından Twitter üzerinden yapılan duyuru ile resmiyet kazanmış oldu.

My fav from classic era is Legend & from survival era it’s a tie between Rise & Shadow. So I’m thinking something like:



🔦⛏🗻🗿🧟‍♂️👊🏻🏺 🦖🔫🔫🏃🏻‍♀️



*whispers* Who’s as excited as I am for a @TombRaiderMovie!?!? 🤑💃🏾🤩 #TombRaider — Misha Green (@MishaGreen) January 25, 2021

Bu değişikliğe gidilmesinin arkasındaki nedene dair net bir açıklama yapılmış değil ama Empire tarafından belirtilene göre Wheatly The Earth isimli korku filmi ile meşgul iken Variety de The Meg 2 filmi için de yönetmenlik koltuğuna oturacakmış.

Lovecraft Country dizisi yaratıcısı olan Misha Green, Sons of Anarchy dizisi için on üç bölüm yazmanın dışında, The Mother filminin de yazarlığını yaptı. Bu filmin Netflix üzerinden yayınlanması bekleniyor.

Senaryosu Amy Jump tarafından yazılan Tomb Raider 2 filmi için şu anlık çoğu şey belirsiz. Kimlerin rol alacağına ve ne zaman vizyona gireceğine dair detaylar hakkında net bir şey söylenemiyor ama son yaşanan gelişmelere bakacak olursak, Shadow of the Tomb Raider oyununun hikayesine dayandırılacak. Ayrıca Lara Croft rolünde yine Alicia Vikander olacak. Her zamanki gibi takipte olacak ve yaşanacak yeni gelişmeleri sizlere aktaracağız.