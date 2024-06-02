Netflix'in Yeni Animasyon Serisi Tomb Raider Geliyor: Ne Zaman Yayınlanacak?

Netflix'in yeni animasyon serisi "Tomb Raider: The Legend of Lara Croft"un çıkış tarihi açıklandı. Oyun dünyasının en ikonik karakterlerinden biri olan Lara Croft'un başrolde olduğu bu heyecan verici anime, 10 Ekim'de Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

Bu duyuru, Lara Croft'un aksiyon dolu sahnelerinin yer aldığı yeni bir fragman eşliğinde yapıldı. Fragmanda, anlatıcı Lara Croft'a "Bay Croft, daha ne kadar dayanabilirsiniz?" diye soruyor ve izleyicilerin merakını artırıyor.

Oyun Dünyasının İkonik Karakteri Lara Croft Animasyon ile Geri Dönüyor!

Netflix, yeni fragmanla birlikte serinin konusunu da açıkladı. Anime, 'Shadow of the Tomb Raider' bölümlerinden sonrası dönemde geçiyor. Survivor hikayesinden sonra baş kahramanımız Lara Croft, arkadaşlarını geride bırakarak daha tehlikeli ve yalnız maceralara atılıyor.

Ancak, Croft Malikanesi'nden güçlü bir Çin artefaktının çalınmasıyla eve dönmek zorunda kalır. Bu tehlikeli görev, onu dünyanın dört bir yanına ve unutulmuş mezarların derinliklerine götürürken, kendi gerçek kimliğiyle yüzleşmesine ve ne tür bir kahraman olmak istediğine karar vermesine neden olacaktır.

"Tomb Raider: The Legend of Lara Croft"un geliştirilmesi 2021'de başladı ve Lara Croft rolünü Hayley Atwell (Agent Carter) üstleniyor. Jonah Maiava rolünü ise Earl Baylon tekrarlıyor.

Seri, Tasha Huo tarafından yazılıp üretiliyor ve Crystal Dynamics, hikayenin Core Design'ın orijinal oyunları ile yeniden başlatılan üçlemeyi birleştireceğini belirtiyor.

"Legend of Lara Croft", Netflix'in diğer başarılı animasyon serileri "Scott Pilgrim Takes Off" ve "Blue Eye Samurai" gibi geniş bir hayran kitlesi bulmayı hedefliyor.

Bu yeni anime, Lara Croft'un unutulmaz maceralarına yeni bir soluk getirirken, hayranlarını ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor.