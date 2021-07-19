Tosuncuk'un Avukatı: Bitcoin'i Yok ama Mağdurların Zararı Ödenebilir
Tosuncuk'un avukatı açıklamasında kritik noktalara değindi. Avukat Şehmus Uluç'a göre, Aydın'ın teslim olma amacı zararları gidermek.
Tosuncuk'un avukatı açıklaması ile meraklandırdı. Mehmet Aydın'ın avukatları Şehmus Uluç ile Fatih Kuş tarafından ortaya konan yeni bilgiler, Aydın'ın herhangi bir Bitcoin hesabına sahip olmadığını gösteriyor.
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, geçtiğimiz haftalarda Brezilya’nın Sao Paulo şehrindeki Türk Konsolosluğu’na giderek teslim oldu. Aydın, 3 Temmuz’da Türkiye’ye getirildi ve 4 günlük gözaltı süresinin ardından mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Tutuklanmasının ardından Mehmet Aydın'ın avukatları Şehmus Uluç ile Fatih Kuş çeşitli açıklamalarda bulundu.
Avukat Uluç, Mehmet Aydın’ın teslim olma sürecine ilişkin, “Mehmet Aydın, teslim olmadan 2 hafta önce bizi aradı ve teslim olmak istediğini söyledi. Daha sonra teslim olmadan bir gün önce bize bu videoyu gönderdi. Biz de gönderdiği videoyu kamuoyu ile paylaşarak insanları durumdan haberdar ettik" dedi.
Mehmet Aydın, Çiftlik Bank Dolandırıcılığı ile Ne Kadar Para Topladı?
Tosuncuk lakabı ile bilinen Mehmet Aydın, Çiftlik Bank dolandırıcılığı ile ne kadar para topladığını açıkladı. Aydın tarafından paylaşılan bilgilere göre 1 milyon 500 milyon TL toplanmış.
Tosuncuk'un avukatı açıklaması ile meraklandırdı
64 milyon liralık mağduriyet sonrasında teslim olma kararı veren Aydın, mağdurların zararlarını gidermek istiyor. Uluç açıklamasında, "Kendisinin 64 milyonu görüp geldiği gerçeği yansıtmıyor. Asıl amacı zararları gidermek ve zararları giderme gayesiyle şu an burada bulunuyor” dedi.
Mehmet Aydın'a ait olan şirketlere kayyum atandığını dile getiren avukat, müvekkillen mal varlığı veya Bitcoin hesabına sahip olmadığını aktardı. Uluç'a göre, Mehmet Aydın ait mal varlığı ve Bitcoin hesapları olduğu haberleri gerçeği yansıtmamakta. "Bitcoin'i yok ama sahip olduğu firmaların mal varlıklarının satılması durumunda mağdurların zararları karşılanabilir" diye konuştu.
"Mehmet Aydın’ın halihazırda Anadolu Adliyesi 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı 2 tane dosyası var. Bir ana dosyası var yine aynı mahkemede ek bir dosya daha açılmış. Şu anda İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcılığı’nda iddianamesi henüz hazırlanmamış bir dosyası daha var. Zaten müvekkilin ilk ifadesi o dosyadan alındı, tutuklama o dosyadan yapıldı. Ağır cezadaki diğer dosyalarda da tutuklanması gerçekleşti. Bu dosyalardan yargılanması devam edecek.
Yeni şikayetçilerin olması halinde yeni iddianameler yazılıp ek dosyalar hazırlanarak davalar açılabilir ya da dosya mevcut davayla birleştirilebilir. Biz gerekli savunmayı yapacağız. Zaten Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasında şu an gizlilik kararı var. Normalde dosya ilk başladığında 48 sanık vardı. Bu sanıkların bir kısmı tefrik edildi. Dosyada şu an 28 sanık var. Bu dosyalarda yaklaşık 3 bin küsur müşteki var fakat gelecek şikayetlere göre bu sayı artabilir."
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