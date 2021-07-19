Tosuncuk'un Avukatı: Bitcoin'i Yok ama Mağdurların Zararı Ödenebilir

Tosuncuk'un avukatı açıklaması ile meraklandırdı. Mehmet Aydın'ın avukatları Şehmus Uluç ile Fatih Kuş tarafından ortaya konan yeni bilgiler, Aydın'ın herhangi bir Bitcoin hesabına sahip olmadığını gösteriyor.

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, geçtiğimiz haftalarda Brezilya’nın Sao Paulo şehrindeki Türk Konsolosluğu’na giderek teslim oldu. Aydın, 3 Temmuz’da Türkiye’ye getirildi ve 4 günlük gözaltı süresinin ardından mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Tutuklanmasının ardından Mehmet Aydın'ın avukatları Şehmus Uluç ile Fatih Kuş çeşitli açıklamalarda bulundu.

Avukat Uluç, Mehmet Aydın’ın teslim olma sürecine ilişkin, “Mehmet Aydın, teslim olmadan 2 hafta önce bizi aradı ve teslim olmak istediğini söyledi. Daha sonra teslim olmadan bir gün önce bize bu videoyu gönderdi. Biz de gönderdiği videoyu kamuoyu ile paylaşarak insanları durumdan haberdar ettik" dedi.

Tosuncuk'un avukatı açıklaması ile meraklandırdı

64 milyon liralık mağduriyet sonrasında teslim olma kararı veren Aydın, mağdurların zararlarını gidermek istiyor. Uluç açıklamasında, "Kendisinin 64 milyonu görüp geldiği gerçeği yansıtmıyor. Asıl amacı zararları gidermek ve zararları giderme gayesiyle şu an burada bulunuyor” dedi.

Mehmet Aydın'a ait olan şirketlere kayyum atandığını dile getiren avukat, müvekkillen mal varlığı veya Bitcoin hesabına sahip olmadığını aktardı. Uluç'a göre, Mehmet Aydın ait mal varlığı ve Bitcoin hesapları olduğu haberleri gerçeği yansıtmamakta. "Bitcoin'i yok ama sahip olduğu firmaların mal varlıklarının satılması durumunda mağdurların zararları karşılanabilir" diye konuştu.