Touch ID'nin Bir Daha iPhone'a Geri Dönmeyeceği İddia Ediliyor

Apple, amiral gemisi iPhone modelleri için Touch ID'yi geri getirmeyi düşündü ancak testlerden geçmesine rağmen, özelliğin yakın zamanda seriye geri dönmesi pek olası değil.

Touch ID'den Face ID'ye geçişin avantajları olduğu kadar dezavantajları da var ancak kullanıcılar arasında parmak izi okuyucu için hâlâ farklı düşünceler var. Eski sistem için hassasiyet hâlâ güçlü olsa da Apple'ın önümüzdeki birkaç nesil içinde iPhone'larda Face ID'den geri adım atmayacağı tahmin ediliyor.

Bloomberg'de Pazar günkü "Power On" haber bülteninde Mark Gurman, Apple'ın Touch ID'ye geri dönüp dönmeyeceği ihtimalleri üzerinde konuştu.

Touch ID Son Kez iPhone SE Modelinde Kullanılabilir

Apple'ın ayrıca daha önce raporlarda ortaya çıkan ancak sonuçta nihai bir ürüne ulaşmayan ekran içi Touch ID gibi özellikleri de test ettiği bildiriliyor. Ayrıca iPad Air 4 gibi modellerde bir güç düğmesine Touch ID ekleme denemesinden söz ediliyor ancak bu da gerçekleşmedi.

Gurman, "Bu noktada Face ID'nin kalıcı olduğuna ve Touch ID'nin amiral gemisi iPhone'lara geri dönmeyeceğini düşünüyorum." dedi.

Touch ID'ye sahip bir iPhone 15 söz konusu olmasa da Gurman, iPhone SE gibi değer odaklı modellerde bir güç düğmesi Touch ID'nin hâlâ kullanılabileceğini öne sürüyor.