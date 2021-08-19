Toyota Türkiye Üretime Ara Verme Kararı Aldı

Son dönemlerde yaşanan çip sıkıntıları, otomobil üretimindeki en kritik sorunlardan birisi haline geldi. Toyota Türkiye, çip sıkıntısı nedeni ile Adapazarı'nda yer alan fabrikasında üretime kısa bir ara verme kararı aldı. Peki şirket üretime ne zaman devam etmeyi planlıyor?

Toyota Türkiye Üretime Kısa Bir Ara Verecek!

Bloomberg tarafından yapılan habere göre üretime ara verme kararı, 20 Ağustos ila 05 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, bu aksaklıkların üretim tarafında sorunlara neden olduğunu ve söz konusu girdilerin otomobillerden çıkarılmamaya çalışıldığını vurgulamıştı.

Otomotiv sektörüne darbe vuran yarı iletken çip tedarik sorunları, dünyanın dört bir yanında çeşitli sorunlara neden oldu. Şirketler müşteri ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanınca sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale geldi fiyatlarda önemli artışlar yaşandı.

Arabaların En Pahalı Olduğu Ülkeler Açıklandı

Scrap Car Comparison tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, araba sahibi olmak için en ucuz ülke unvanı Avustralya'ya gidiyor. ABD'nin ikinci sırada ve Danimarka'nın ise üçüncü sırada olduğu gözlemlendi.

Çalışma, sahip olma maliyetindeki farkı görmek için yalnızca arabaların ortalama fiyatını değil aynı zamanda sigorta, onarım ve yakıt maliyetlerini de içeriyordu. Bu hesaplamaların ardından arabanın ortalama bir birey için ne kadar uygun fiyatlı olabileceğini görmek için bu maliyet, her ülkenin ortalama yıllık maaşıyla karşılaştırıldı.

Araba almanın en kolay olduğu ülkeler

Avustralya - yüzde 49,48 Amerika Birleşik Devletleri - yüzde 54,87 Danimarka - yüzde 60,34 Kanada - yüzde 64,40 İsveç - yüzde 75,84

Araba almanın en zor olduğu ülkeler

Türkiye - yüzde 652,29 Arjantin - yüzde 515,77 Kolombiya - yüzde 508,93 Uruguay - yüzde 443,68 Brezilya - yüzde 441,89

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce otomobil sektöründeki yarı iletken çip tedarik sorunları ne zaman sona erecek ve bunun fiyatlara yansıması ne kadar zaman alacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.