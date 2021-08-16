Arabaların En Pahalı Olduğu Ülkeler Açıklandı: Türkiye Birinci!

Arabaların en pahalı olduğu ülkeler 2021 listesi belli oldu. Çoğu kişi için araba sahibi olmak özgürlük anlamına gelebilir. Arabalar gerçekten birçok kişi için temel günlük yaşamın bir parçasıdır, ancak aynı zamanda bir bedeli de vardır.

Araba sahibi olmak, sadece araba dergileri ve web siteleri ile büyüyen kullanıcılar için değil aynı zamanda iş veya eğlence için seyahat etmesi gereken ortalama bir kişi için de büyük bir mesele. Çoğumuz, kullanımı ve bakımı ile ilgili tüm masrafları hesaplarken bir araba satın almak için para biriktirme hissini biliriz. Peki araba sahibi olmak için en ucuz ülke hangisi?

Arabaların en pahalı olduğu ülkeler (2021)

Scrap Car Comparison tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, araba sahibi olmak için en ucuz ülke unvanı Avustralya'ya gidiyor. ABD'nin ikinci sırada ve Danimarka'nın ise üçüncü sırada olduğu gözlemlendi.

Çalışma, sahip olma maliyetindeki farkı görmek için yalnızca arabaların ortalama fiyatını değil aynı zamanda sigorta, onarım ve yakıt maliyetlerini de içeriyordu. Bu hesaplamaların ardından arabanın ortalama bir birey için ne kadar uygun fiyatlı olabileceğini görmek için bu maliyet, her ülkenin ortalama yıllık maaşıyla karşılaştırıldı.

Araba almanın en kolay olduğu ülkeler

Avustralya - yüzde 49,48 Amerika Birleşik Devletleri - yüzde 54,87 Danimarka - yüzde 60,34 Kanada - yüzde 64,40 İsveç - yüzde 75,84

Araba almanın en zor olduğu ülkeler

Türkiye - yüzde 652,29 Arjantin - yüzde 515,77 Kolombiya - yüzde 508,93 Uruguay - yüzde 443,68 Brezilya - yüzde 441,89

Sonuçlar, araba sahibi olmak ve çalıştırmak için gereken yıllık maaşın yalnızca %49,48'i ile Avustralya'nın otomotiv meraklıları için oldukça mükemmel bir yer olduğunu gösteriyor. Ortalama bir otomobil için gereken yıllık gelirin %54,87'si ile Amerika Birleşik Devletleri ikinci sırada yer alırken; Danimarka (%60,34), Kanada (%64,40) ve İsveç (%75,84) ile ilk 5 sırada yer alıyor.

Listenin devamında Almanya (%78,44), Hollanda (%84,65), Fransa (%87,00), Birleşik Krallık (%89,36) ve Finlandiya (%91,58) bulunuyor.

En kötü sonuç ise araba sahibi olmak ve kullanmak için yıllık gelirinizin %652,29'una ihtiyaç duyduğunuz Türkiye'den geliyor. Bu da Türkiye'nin bir arabayı Avustralya'dan 13 kat daha pahalı aldığı anlamına geliyor. Ancak şaşırtıcı bir şekilde Türkiye; Fiat, Renault, Toyota, Honda vb. yerel fabrikalarla ayda 100.000'den fazla binek otomobil üretimine sahip.

Araç sahibi olmak konusunda en pahalı ikinci ülke Arjantin (%515.77), ardından Kolombiya (%508,93), Uruguay (%443.68) ve Brezilya (%441.89). Altıncı sıradan itibaren Ukrayna (%413.78), Guatemala (%35.94), Rusya (%290.04), Meksika (%285.20) ve Kosta Rika (%269.83) yer alıyor