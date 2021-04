Trafo Gibi Bataryalı Realme C15 Geliyor

Realme, ultra uzun pil ömrü sağlayacak özelliklerle donatılmış yenilikçi ürünleri sunmaya devam ediyor. 6000 mAh mega pil ve 18W hızlı şarj özelliklerinin bir arada kullanıldığı Realme C15 markanın ‘Cesaret Et’ misyonunun en son örneği olarak yerini alıyor.

Realme C15 Satışa Çıkıyor

6000 mAh ve 18W hızlı şarj özelliklerine sahip akıllı telefon C15 ile kullanıcılar 44 saat boyunca kesintisiz telefon görüşmesi yapabiliyor ve YouTube’da 26,8 saat video izleyebiliyor. Aynı zamanda telefonun bekleme süresi de 57 gün.

Cihazın güç tasarrufu durumunda çalışabilmesine olanak tanıyan Süper Güç Tasarruf Modu (Super Power Saving Mode), altı ortak uygulama sayesinde telefonun temel işlevlerinin kullanılmaya devam edilmesini sağlıyor.

Süper Güç Tasarrufu Modunda cihaz, 2,5 gün beklemede kalabiliyor ve pilin sadece %5'i doluyken 2,48 saat telefon görüşmesi yapılabiliyor. Realme C15’te pili 30 dakikada %25 (yaklaşık 1500 MAh) şarj edebilen 18W hızlı şarj özelliği bulunuyor.

Ana frekansı 2.3 GHz'ye ulaşan sekiz çekirdekli MediaTek Helio G35 işlemci ile güçlü bir cihaz olan C15, günlük kullanılan uygulamalar ve oyunlar için kesintisiz bir deneyim sunuyor. Aynı anda 2 adet Nano Sim Kart ve 1 MicroSD kartın kullanılabildiği cihazın belleği maksimum 256 GB'a kadar MicroSD kart ile genişletilebiliyor.

Telefon 6,5 inçlik ultra geniş bir ekrana sahip. Klasik mini damla tasarımı sayesinde ekran/gövde oranı %88,7'ye ulaşıyor. Cihaz, internette gezinmeden fotoğrafları görüntülemeye ve YouTube'da video izlemeye kadar her zaman muhteşem görsel efektler sunuyor.

Realme C15, arka kısmındaki yapay zeka destekli 13 MP Dörtlü Kamera kurulumu, Super Nightscape Mode (Süper Gece Manzarası Modu), 119° Ultra Geniş Mod ve donanım düzeyinde bulanıklaştırma efekti sağlayan Portre Modu ile daha fazla çekim yöntemi sunuyor.

Cihaz f/2.0 geniş diyafram açıklığına sahip olan 8 MP Selfie kamerasında hareketlerle yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekme (Use Gesture To Take Photo), Yapay Zeka Güzellik (AI Beauty) ve 1080p Full HD video kaydı desteği sağlıyor.