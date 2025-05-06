ABD'li Şirket, Trendyol GO’yu 700 Milyon Dolara Satın Aldı

Türkiye’nin önde gelen yemek ve market teslimat platformu Trendyol GO, Uber tarafından satın alındı. Yaklaşık 700 milyon dolar karşılığında gerçekleşen anlaşmayla Trendyol GO’nun hisselerinin yüzde 85 Uber’e geçti. Hizmetler kesintisiz devam ederken, Uber Eats’in global deneyimiyle entegrasyon planlanıyor.

Uber, Trendyol GO’yu 700 Milyon Dolara Satın Aldı

Trendyol Grubu, bir süredir devam eden görüşmelerin sonucunda Trendyol GO’nun çoğunluk hisselerini Uber’e devrettiğini resmen açıkladı. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, yaptığı açıklamada, “Müşterilerimize daha iyi bir deneyim sunmak ve Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlamak için bu iş birliğinin önemli olduğuna inanıyoruz” dedi.

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi ise, “Trendyol GO’nun başarısı bizi çok etkiledi. Türkiye pazarında daha güçlü bir şekilde yer almak için bu adımı atıyoruz” ifadelerini kullandı.Hizmetler aynı şekilde devam edecek, ancak Uber Eats’in öne çıkan özellikleri platforma entegre edilebilir.

Trendyol GO çalışanları, Uber bünyesinde görevlerine devam edecek. Bu satın alma, Türkiye’deki yemek ve market teslimat savaşlarını daha da kızıştırabilir. Getir, Yemeksepeti ve Migros gibi rakiplerin nasıl bir hamle yapacağı merak konusu.