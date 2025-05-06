Yerli Platform Kalmadı: Trendyol Go'nun Ardından n11'in Satışına da Onay Verildi

Son dönemde Türkiye’deki büyük e-ticaret platformlarının birer birer yabancı şirketlere satıldığına şahit oluyoruz. Daha önce Hepsiburada ve Trendyol gibi devlerin yurt dışı yatırımcılar tarafından satın alınmasının ardından, son olarak bir yerli e-ticaret devi daha yurt dışına satıldı.

Kısa süre önce Trendyol Go'nun Uber tarafından satın alınmasıyla gündeme gelen bu gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Türkiye'nin köklü e-ticaret markalarından biri olan n11, artık Birleşik Arap Emirlikleri merkezli DMSF Holding’in bünyesinde yer alacak. Rekabet Kurumu'nun onayıyla gerçekleşen bu satışla birlikte, yerli e-ticaret devlerinin neredeyse tamamı yabancı şirketlerin kontrolüne geçmiş oldu.

n11'in Satışının Ardından Yerli e-ticret Platformu Kalmadı

2013 yılında Doğuş Grubu ile Güney Koreli SK Group’un ortaklığıyla kurulan n11, son yıllarda sık sık el değiştirdi. İlk olarak 2023’te Getir tarafından satın alınan platform, kısa süre sonra Getir’in yeniden yapılandırma sürecinde Serkan Borançılı’nın sahibi olduğu Borancılı Teknoloji’ye devredilmişti.

Şimdi ise n11'in yeni sahibi resmen belli oldu. Rekabet Kurumu’nun duyurusuna göre, Türkiye merkezli e-ticaret platformunun tamamı, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yerleşik DMSF Holding Limited’e devredildi. Kurum, n11’in tüm hisselerinin ve kontrolünün Abu Dabi merkezli şirkete geçişini onayladı. Böylece n11, son üç yılda üçüncü kez el değiştirmiş oldu.

n11’in satışına onay verilmesinden sonra tüm büyük yerli e-ticaret platformları yabancı sermaye tarafından satın alındı. Trendyol, Çinli e-ticaret debi Alibaba tarafından 1 milyar 78 milyon dolara satın alınırken Hepsiburada ise çoğunluk hisselerini Rusya merkezli Kask.kz’ye devretmişti.

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