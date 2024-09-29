Ulaştırma Bakanı Duyurdu: Türk Mühendisler, Trenler İçin Tam Otonom Muayene Sistemi Geliştiriyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülkemizde yoğun bir şekilde tercih edilen trenlerle ilgili önemli açıklamalar bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesindeki yerli mühendislerin, yeni Otomatik Tren Muayene İstasyonları (OTMİ) projesi geliştirildiğini duyurdu. Detaylar haberde.

Otomatik Tren Muayene İstasyonları, Trenlerin Hareket Halindeyken Kontrol Edilmesini Sağlayacak!

Ülkemizin demir yolları ve tren projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli bir araştırma ekibi tarafından geliştirilen yeni Otomatik Tren Muayene İstasyonları (OTMİ) projesi hakkında önemli bilgiler verdi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve Tübitak Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (TÜBİTAK RUTE) arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında geliştirilen projenin yıl sonu itibarıyla kullanıma sunulacağını duyurdu.

Tam otonom bir mimariye sahip olan yeni OTMİ, kısaca trenlerin hareket halindeyken kontrol edilmesini sağlayacak. Ülkemizdeki demir yolu ağının belirli noktalarına yerleştirilecek olan sistem, trenlerin tekerlerinde meydana gelebilecek problemlerin tespiti için kullanılarak olası kazaların önüne geçilebilecek.

Konu hakkında açıklama yapan Bakan Uraloğlu OTMİ ile ilgili olarak, "Demiryollarında dijitalleşme ve akıllı sistemler alanında imza attığımız en önemli projelerden biri olan OTMİ, uluslararası standartlara ve gelişen teknolojiye uygun, güvenli, hızlı ve konforlu yolcu ve yük taşımacılığına imkân sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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