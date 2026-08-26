Huawei'den Üçe Katlanabilen Yeni Telefon Geliyor! Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Huawei, katlanabilir telefon pazarındaki çalışmalarına devam ediyor. Çinli marka bu kapsamda uzunca bir süredir Huawei Mate XT 2 üzerinde mesai harcıyor. Son ortaya çıkan raporlar yaklaşan katlanabilir telefonun tanıtım tarihini gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

Huawei Mate XT 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Kısa bir süre önce paylaşılan tanıtım posterine göre Huawei Mate XT 2, 7 Eylül'de düzenlenecek bir etkinlikte vitrine çıkacak. Bu lansmanla birlikte katlanabilir telefonun özelliklerini, tasarımını ve fiyatını resmi olarak öğrenebileceğiz. Şirket, üçe katlanabilen modellerini genellikle eylül ayında tanıtmayı tercih ediyor. Örneğin Huawei Mate XT, Eylül 2024'te, Mate XTs ise Eylül 2025'te tanıtılmıştı.

Huawei Mate XT 2 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Maalesef şu an için Huawei'den Mate XT 2'nin tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Fakat burada selefi üzerinden bazı tahminlerde bulunmak mümkün. Örneğin, geçen yıl raflardaki yerini alan Mate XTs 17.999 yuanlık bir fiyatla karşımıza çıkmıştı. Bu kapsamda yeni model 19.999 yuan (143.289 TL) civarında bir fiyatla gelebilir. Buna ülkemizde uygulanan vergileri de dahil edersek 290.000 TL'ye denk geliyor.

Huawei Mate XT 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei, ülkemizde Mate X7 gibi katlanabilir telefonlarını satışa sunuyor. Fakat bunların arasında maalesef Mate XT ve Mate XTs gibi üçe katlanabilen modeller bulunmuyor. Bu da Huawei Mate XT 2'nin çok yüksek ihtimalle Türkiye pazarını pas geçeceği anlamına geliyor. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Huawei Mate XT 2 konsept olarak heyecan verici. Fakat benim gibi bütçesi kısıtlı kullanıcıların bu gibi modellere erişebileceğini çok fazla düşünmüyorum. Burada kesinlikle modeli kötülemiyorum. Şirket, üçe katlanabilen model konusunda kalitesini kanıtladı diyebilirim. Ancak tüketici olarak fiyata da bakmam gerekiyor. Bunun dışında Huawei Mate XT 2'nin kullanıcıları fazlasıyla memnun edeceğini söyleyebilirim.