Bisiklete Bile Saklanabilen Takip Cihazı Tanıtıldı! Pili 3 Yıl Gidiyor

Pebblebee hem Android hem Apple'ın ekosistemi ile uyumlu olarak çalışan yeni bir takip cihazı LOC8'i tanıttı. Bu cihazın en ilgi çekici yanı ise onu fark etmenin aşırı zor olması. Hiç tahmin bile edemeyeceğiniz bir yerde gizlenmiş şekilde durabiliyor. Üstelik şirketin bununla sınırlı kalmak gibi planı yok. Farklı şekillerde cihazlar da çıkarmayı planlıyor.

Pebblebee LOC8 Nasıl Çalışıyor?

Marka, cihazı geliştirirken kullanım kolaylığını ilk sıraya almış. Öyle ki üst kısmı bir düğme işlevi görüyor. Buna iki kez bastığınızda eşleştirme modu aktif hâle geliyor. Ardından da yakındaki Android tlefondan Find Hub veya iPhone'unuzdan Find My üzerinden eşleştirme yapabiliyorsunuz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, cihaz hem Android hem iPhone cihazlarla uyumlu çalışıyor. Hangisini kullandığınızın bir önemi yok.

Google Pixel Tag ya da Apple AirTag gibi ürünlerin aksine bunu bisiklet gidonuna (bisikletle nereye gideceğini belirlemek için tuttuğunuz kısım) bile geçirilebiliyor. Cihaz, silindir şeklinde tasarlandığı için bisiklet gidonunun içindeki boşluğa girebiliyor. Zaten kutudan da iki farklı boyutta kılıf çıkıyor. Bu da onu farklı gidon ölçülerine göre uyumlu hâle getiriyor. Önce uygun kılıfı cihaza takıyor, ardından da gidonun içine kaydırarak yerleştiriyorsunuz.

Bu cihazın arkasındaki fikir büyük bir olasılıkla cihazın hırsız tarafından kolay kolay takip edilmemesini sağlamak. Aksi takdirde AirTag gibi daha belirgin bir ürün tasarımı tercih edilirdi. Hırsızın AirTag'den kurtulması çok kolay olsa da bisikletin gidonuna yerleştirildiği için onu bulsa bile çıkarması çok daha uğraştırıcı olacaktır veya yapısından dolayı muhtemelen onun bir takip cihazı olduğunu bile fark etmeyecektir.

Pebblebee LOC8 Şarj Edilebiliyor mu?

Pebblebee LOC8 şarj edilebilir yapıda değil. ER10250 pil kullanılıyor. Eksi 55 ile 85 derece arası sıcaklık koşullarına dayanıklı olması ile biliniyor. Markaya göre bu cihazda size 3 yıla kadar kullanım imkânı tanıyor. Sorun şu ki bu pil kolay kolay bulunmuyor. Sadece fiziksel olarak bulunabilirlikten bahsetmiyoruz, çevrim içi mağazalarda da kolay kolay rastlanabilecek bir pil değil.

Bu aslında bir dezavantaj. AirTag gibi ürünlerdeki pillerin aksine bu cihazın pilini değiştirmek pek de kolay olmayacaktır. Bir diğer eksisi de açıkta durması. Cihazın içine tamamen kapatılmış şekilde durmuyor. Yerinden çıkabilir. Örneğin bisiklet gidonuna yerleştirirken pilin yerinden oynamamasına dikkat etmek gerekecek. Pil, cihazın çalışmasını sağladığı için temas koptuğunda doğal olarak bu ürün de çalışmaz hâle gelecektir.

Pebblebee Benzer Takip Cihazları Tasarlayacak mı?

Pebblebee için bu tek seferlik bir şey değil. Devamı da yolda. Hatta sıradaki ürünle ilgili bazı ipuçları var. Şirket, plaka tipi bir takip cihazı geliştirmeyi planlıyor. Kayak gibi düz ya da farklı şekillerdeki ekipmanların içine gömülebilir yapıda olmasını sağlayacak. Tabii, şunu da belirtmekte fayda var: Bu cihazın tam olarak ne zaman çıkacağı belli değil. Henüz fikir aşamasında olunduğu için iptal edilme olasılığı da var. O yüzden bunun piyasaya sürüleceğine kesin gözle bakılmamalı.

Pebblebee LOC8 Türkiye'de Satılacak mı?

Pebblebee LOC8'in Türkiye'de satılıp satılmayacağı şimdilik belli değil ama markanın şu anda kart tipi takip cihazı ithalatçı aracılığıyla satılıyor. O yüzden bu ürünün de Türkiye'ye aynı şekilde getirilmesi mümkün. Tabii, bu biraz da ürünün maliyeti ve kâr marjı gibi faktörlere bağlı.

Pebblebee LOC8'in Fiyatı Ne Kadar?

LOC8, şu ana kadar Apple AirTag gibi ürünlerden aşina olduğumuz seçeneklerle geliyor. Tekli paket, 39.99 dolara (1.924 TL) tüketicilere sunuluyor. Bunun haricinde dörtlü paket de var. Onun fiyatı da 119.99 dolar (5 bin 773 TL). Türkiye'ye ithalatçı garantili olarak getirilirse 4 bin TL civarı bir fiyat etiketine sahip olabilir.

Editörün Yorumu

Pebblebee LOC8'in tasarımının arkasındaki mantığı beğendim. Bisiklet gidonuna bile yerleştirilebilmesi, onu takip etmeyi oldukça zorlaştırıyor. Açıkçası sahip olduğunuz eşyaların güvende olduğundan emin olmak, onları hırsızlığa karşı korumak için pratik bir çözüm olarak buldum. Tabii, pil konusunda dezavantajlı olduğunu da belirtmek gerek. Bu pilleri bulmak oldukça zor olduğu için ileride değişilmesi gerektiğinde sorun yaşatabilir.