TRT, Netflix'e Alternatif Bir Platform Çıkarmaya Hazırlanıyor

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Uluslararası Genç İletişimciler Forumu'nda yaptığı konuşmada TRT'nin 2023 yılı içerisinde Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform inşa etmeyi planladığını belirtti.

Uluslararası Genç İletişimciler Forumu'nda bir konuşma gerçekleştiren Sobacı, günümüzde süslü kavramlar altında zehirli düşünceler ve teyide muhtaç bilgilerin sunulduğunu belirterek insanların etkisi altında kaldıkları durumları bile doğru analizleyemediğine değindi.

İnsanların okudukları şeylerin doğruluğunu sorgulamadan farklı bir bilgiye geçtiğini ifade eden Sobacı bu durumu bireyi anlamsızlığa iten ve hakikat ile yalanın sınırlarının bulanıklaştığı bir dönem olarak yorumladı.

Mehmet Zahid Sobacı, Sosyal Medyanın Yalan Haberlerle Dolduğunu Düşünüyor

Sosyal medyanın ve dijital ortamların mevcut kirliliğine de değinen Sobacı durumu özetlerken şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya, bireylerin daha özgür bir şekilde fikirlerini ortaya koyabildiği bir alan olacağı iddia edilirken bir anda yalan haberin ve dezenformasyonun mecrası hâline geldi. Sosyal medya kullanıcılarının %70'i sosyal medyayı bilgi ve haber kaynağı olarak kullandığını söylüyor. Sosyal medya, bilgi ve haber kaynağı olma işlevi üstlendiği andan itibaren, kaçınılmaz olarak dezenformasyon ve manipülasyonun yoğun bir şekilde yaşandığı alanlar hâline dönüştü."

Kamu yayıncılığının bu şartlar altında öneminin daha da arttığını belirten Sobacı, TRT’nin 2023 yılında Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform çıkarmayı planladığını da sözlerine ekledi.

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