Trump'tan Apple'a Açık Tehdit: 'Ya Amerika'da Üret Ya da İflas Et!'

Geçtiğimiz ay Çin başta olmak üzere birçok ülkeye yönelik ciddi ek gümrük vergileri getirme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, kararın ardından gelen sert tepkiler ve ABD merkezli şirketlerin borsada değer kaybetmesi üzerine adımlarını bir nebze geri çekmişti. Ancak Trump, özellikle teknolojik ürünlerin ABD’de üretilmesi gerektiği konusundaki ısrarını sürdürüyor ve bu doğrultuda şirketler üzerindeki baskısını artırmaya devam ediyor.

ABD Başkanı son olarak, Apple’ın iPhone üretimini yurt dışından ülke içine taşımaması durumunda şirketi ağır gümrük vergileriyle karşı karşıya bırakabileceğini duyurdu. ABD Başkanı, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Apple'ın iPhone'ları Çin veya Hindistan gibi başka ülkelerde üretmesi durumunda şirkete gümrük vergisi uygulanması gerekeceğini ifade ediyor.

Trump, Apple'a Yüzde 25'lik Gümrük Vergisi Uygulayabilir

Yaptığı açıklmada, Apple CEO’su Tim Cook’a uzun zaman önce ABD’de satılacak iPhone’ların Hindistan ya da başka ülkeler yerine doğrudan ABD'de üretilmesi gerektiğini söylediğini dile getiren Trump, “Bu yapılmadığı takdirde, Apple en az yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödemeli.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan haberlerde, Apple’ın ABD pazarı için ürettiği tüm iPhone’ları Hindistan üzerinden tedarik etmeyi planladığı ortaya çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından Trump’ın Tim Cook ile arasında bazı gerilimler yaşandığı da iddia ediliyor.

Söylentilere göre, Apple’ın başlıca tedarikçisi Foxconn, Hindistan’ın Chennai şehrinde iPhone ekranlarının üretileceği 1.5 milyar dolarlık yeni bir tesisin kurulumuna başlamış durumda. Pandeminin etkileri ve ABD-Çin arasındaki siyasi gerilimler nedeniyle üretimini tek bir ülkeye bağımlı olmaktan çıkarmak isteyen şirket, önümüzdeki yıllarda dünya genelinde satılacak iPhone’ların yaklaşık yüzde 25’i Hindistan'da üretecek.

ABD’de Üretim Gerçekçi mi?

Apple her ne kadar önümüzdeki dört yıl içerisinde ABD ekonomisine 500 milyar dolarlık yatırım yapmayı taahhüt etmiş olsa da, teknoloji sektöründeki uzmanlar iPhone’ların ABD topraklarında üretiminin oldukça zor olduğunu belirtiyor.

Gerekli altyapı, iş gücü maliyetleri ve üretim zinciri göz önüne alındığında, ABD’de iPhone üretimi Apple için ciddi bir meydan okuma anlamına geliyor. Bu nedenle şirketin üretimi çeşitlendirme stratejisini sürdürmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Donald Trump, sahidende Apple'a ek gümrük vergisi uygulayabilir mi? Yorumlarda buluşalım...