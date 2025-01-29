Trump'tan Musk'a GTA Oyunu Gibi Astronot Görevi: Git İnsanları Geri Getir

ABD Başkanı Donald Trump, SpaceX CEO'su Elon Musk'a uzayda mahsur kalan iki astronotu kurtarma görevi verdi.

Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Elon Musk yakın zamanda bu görev için yola çıkacak. Başkanın mesajında şu ifadeler yer aldı:

Elon yakında yola çıkacak. Umarım herkes güvende olur. Bol şans, Elon!

Astronotlar Aylardır Uzayda

NASA astronotları 5 Haziran 2024'ten beri Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalmış durumda.

Daha önceki açıklamalarda sağlık durumlarının iyi olduğu ve yeterli derecede erzak bulundurduklarına dair bilgiler verilmişti. Ancak bu, astronotların aylardır uzayda kaldığı gerçeğini değiştirmiyor. Trump bu konuda epey kızgın.

ABD Başkanı, eski başkan Biden'ın uzaydaki astronotları neredeyse terk ettiğini iddia etti. Bu doğrultuda da güvendiği bir ismi, Elon Musk'ı görevlendirmeye karar verdi.

SpaceX ekibi yakında bu görevi devralacak ve astronotları geri getirecek. Tabii ekibin bu operasyonu nasıl planladığı henüz bilinmiyor.