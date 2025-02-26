Trump'a "Irkçı" Diyen iPhone Sorunu Çözülüyor!

Günümüz teknoloji çağında pek çok sorunla karşılaşmak mümkün. Bunlar arasında bir kelimenin sesli asistanlar tarafından yanlış anlaşılması gibi çeşitli yazılımsal sorunlar yer alabilmektedir. Aynı şu sıralar iPhone'ların yaşadığı problem gibi. Son günlerde kullanıcılardan gelen bilgiye göre iPhone modellerinde bulunan "Sesli Dikte" özelliğine "Trump" adını söylediğinizde onu "Irkçı" olarak yazıyor. Peki bu sorunun asıl kaynağı ne? İşte konuyla ilgili detaylar...

iPhone'lara "Trump" Dediğinizde Onu "Irkçı" Olarak Düzeltiyor!

Sesli dikte özelliği pek çok iPhone sahibi tarafından sevilerek kullanılan bir özelliktir. Özellikle klavye kullanmak için pek müsait olmadığınız zamanlarda yazmak veya aratmak istediğiniz kelimeleri kolayca aktarmanızı sağlayan bu özellikte son günlerde tuhaf bir sorun var. Kullanıcılardan gelen bilgiye göre iPhone'unuzda "Sesli Dikte" özelliğine "Trump" adını söylediğinizde onu "ırkçı" olarak düzeltiyor.

İlk olarak çeşitli internet bloglarında paylaşılan sorun devamında TikTok üzerinde de viral oldu. Pek çok kullanıcı bahsi geçen hatayı video kaydına aldı ve sosyal medya platformlarında paylaştı. Doğal olarak videolar viral oldu ve pek çok kişi tarafından tartışılmaya başlandı. Hatta bazı kullanıcılar durumu ileriye götürerek siyasi tartışmalara yol açtı. Bazı kullanıcılar ise "Apple tarafını belli etmiş oldu" gibi yorumlar yaptı.

Konuyla ilgili olarak Apple'dan bir açıklama geldi. İngilizcede "Trump" ve "Irkçı" kelimelerinin telaffuzlarının çok benzediğini bu sebeple fonotik bir örtüşmenin yaşandığını bildirdi. Devamındaysa sorunun çözümüne yönelik çalışmaların başladığı bildirildi. Aradan geçen kısa bir sürenin ardından sorun çözüldü. Hala bazı kullanıcılar kestirmeler yardımıyla hatanın çözülmediği yönünde yanlış bir algı oluştursa da Apple sorunun çözüldüğünü bildirdi.

Peki siz bu hata hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın.