Yanılıyorsunuz: iPhone 16e'nin İşlemcisi iPhone 16'yla Aynı Değil!

iPhone SE'nin yerini alan ve iPhone 16 serisinin dördüncü üyesi olarak karşımıza çıkan iPhone 16e fiyatı ve özellikleri ile olumlu / olumsuz birçok farklı düşüncenin ortaya çıkmasına neden olurken önemli bir detayı paylaşmamız gerekiyor. iPhone 16 ile benzer şekilde bu telefonda Apple A18 Bionic işlemciden güç alıyor.

Buraya kadar her şey normal görünüyor olsa da iPhone 16 ve iPhone 16e'nin işlemcileri birebir aynı değil. Apple'ın internet sitesindeki verilere göre iPhone 16e'nin A18 işlemcisi, 4 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine'in yanı sıra 6 çekirdekli bir CPU'ya (2 performans ve 4 verimlilik çekirdeği) ev sahipliği yapıyor.

iPhone 16e Kırpılmış Bir Apple A18 Bionic Kullanıyor!

CPU ve Neural çekirdek sayısı iPhone 16'daki Apple A18 Bionic ile aynı ancak GPU çekirdeklerinden biri eksik. Normal A18'de 5 çekirdekli bir GPU bulunuyor. Pro modellerdeki A18 Pro ise 6 çekirdekli bir GPU ile geliyor.

GPU çekirdeklerinden bir tanesinin eksik olması normal kullanımda kullanıcıların büyük bölümü tarafından hissedilmeyecek. Bu farkı hissetmek için performans testlerinde elde edilecek skorları karşılaştırmak gerekiyor.

Peki Apple neden böyle bir şey yaptı? Bu durum işlemci / çip dünyasında "binned" olarak adlandırılıyor. Kalite kontrol süreçlerinde tüm testleri geçemeyen yani tüm çekirdekleri maksimum performansa ulaşamayan işlemciler çöpe atılmak yerine daha az çekirdek ile kullanılıyor.

Daha basit bir şekilde anlatmak gerekirse aynı üretim hattından çıkan işlemciler, test sonuçlarına göre farklı saat hızlarında (GHz) veya farklı çekirdek sayılarında pazarlanabilir. Daha yüksek performanslı olanlar premium modeller olarak satılırken, daha düşük performanslı olanlar ekonomik segmentte yer alır.

Bu Apple'ın ilk kez yaptığı bir şey değil. iPad Mini 7'ye güç veren Apple A17 Pro işlemci de iPhone 15 Pro serisindeki 6 çekirdekli GPU'nun aksine 5 çekirdek ile geliyor. iPhone 16e özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz?