Trump, Pfizer İle BioNTech’in Koronavirüs Aşısı İçin Tarih Verdi

Pfizer ile BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısı, yüzde 90 oranında etkili olduğu açıklanmasının ardından çok sayıda insan tarafından beklenmeye başlanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Pfizer ile BioNTech’in koronavirüs aşısı için tarih verdi.

Pfizer İle BioNTech’in Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Pfizer tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, onbinlerce gönüllü üzerinde uygulanan denemeler sonucunda COVID-19 aşısının yüzde 90’dan fazla bir oranda hastalığı engellediği duyurulmuştu. Bu duyurunun ardından çok sayıda insan Pfizer ile BioNTech’in koronavirüs aşısını beklemeye başlamıştı. Peki, COVID-19 aşısının çıkış tarihi ne zaman?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Pfizer ile BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı ile ilgili tarih bilgisi paylaştı. Pfizer'in koronavirüs aşısı hakkında söyledikleri beklentileri aştı ve bu bilimsel atılım için dünya liderlerinden tebrikler aldım" ifadelerini kullanan ABD Başkanı Trump, söz konusu aşının New York hariç tüm eyaletlere nisan ayı itibarıyla ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi.

Pfizer ile BioNTech’in koronavirüs aşısının vatandaşlara ücretsiz olarak sunulacağı bilgisini veren ABD Başkanı Trump, yönetimine 1.95 milyar dolarlık yatırımı için teşekkür etti. Trump, "Yönetimim aşının dağıtımını koordine edecek ve umuyorum ki yeni tip koronavirüs aşısı hızlı bir şekilde onay alacak” şeklinde konuştu.

COVID-19’a yakalanan hastalara 20 bin yatak sağladıklarını ve vaka sayısının aşı ile beraber düşeceğini ifade eden Donald Trump, "Yönetimim ölümlerin büyük ölçüde azaltılmasında önemli bir rol oynadı" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, yeni tip koronavirüs salgını karşısında iyi bir iş çıkardıklarını da söyledi.

BioNTech kurucu ortağı ve CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şimdiye dek 40 binden fazla gönüllüye aşı uygulandı. Faz 3'ü başarıyla tamamlayabilirsek bu ayın ikinci yarısında EMA ve FDA'ya dosyalarımızı yollayacağız ve dosyalar en az bir ay EMA ve FDA tarafından incelenecek. O süre içerisinde bizden isteyecekleri soruları da yanıtlayacağız. FDA ve EMA çalışmalarımızı olumlu bulursa, aralık ayının son günlerinde aşının Avrupa ve Amerika'da dağıtımını onaylayabilir. Bu da ilk birkaç milyon doz aşı için olacak. 2021 Ocak-Şubat ayında Avrupa'ya ve Amerika'da aşılarımızı dağıtmaya başlayabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.