ABD Başkanı Trump, 12 GB RAM ve Dev Bataryalı "iPhone Katili" Telefonunu Tanıttı!

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, Trump Mobile isimli kendi mobil mobil operatör hizmetini ve akıllı telefonunu tanıttı. Abonelerine aylık 47 dolar karşılığında sınırsız konuşma ve internet sunan Trump Mobile'ın T1 isimli akıllı telefonu ise iPhone'u andıran altın rengi kasası ve özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte Trump Mobile T1 özellikleri ve fiyatı!

Trump Mobile T1 Özellikleri

Ekran: 6.8 inç (6.78") Punch-hole AMOLED, 120 Hz yenileme hızı

6.8 inç (6.78") Punch-hole AMOLED, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Bilinmiyor

Bilinmiyor RAM: 12 GB RAM

12 GB RAM Depolama: 256 GB

256 GB Ana Kamera: 50 megapiksel + 2 MP derinlik sensörü + 2 MP makro lens

50 megapiksel + 2 MP derinlik sensörü + 2 MP makro lens Ön Kamera: 16 megapiksel ön kamera

16 megapiksel ön kamera Batarya: 5000 mAh, 20W hızlı şarj desteği

5000 mAh, 20W hızlı şarj desteği Güvenlik: Ekran içi parmak izi sensörü + Yapay zeka destekli yüz tanıma

Ekran içi parmak izi sensörü + Yapay zeka destekli yüz tanıma Bağlantı: USB Type-C

USB Type-C İşletim Sistemi: Android 15

Trump Mobile T1, teknik özellikleriyle iddialı bir telefon. Ancak muhtemelen en önemli parçası olan işlemcinin modeli belli değil. Bu da söz konusu telefonu tercih ya da tavsiye etmeyi bir hayli zorlaştırıyor. Ancak işlemciyi bir kenara koyarsak özellikler gayet düzgün. Buna ek olarak 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçenekleri bizleri karşılıyor.

6.8 inç boyutundaki AMOLED ekranı 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir kullanım deneyimi vaat ediyor. Güvenlik tarafında hem ekran içi parmak izi sensörü hem de yapay zeka destekli yüz tanıma özelliği bulunuyor.

Kamera konusunda 50 megapiksel ana kameraya sahip telefon, ayrıca 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro lens ile üçlü kamera kurulumu sunuyor. Selfie severler için 16 megapiksel ön kamera tercih edilmiş.

000 mAh kapasiteli bataryası ile uzun kullanım süresi vaat eden T1, 20W hızlı şarj desteği sunuyor. Günümüzde pek çok amiral gemisi telefonda bulunmayan 3.5mm kulaklık girişini koruması ise ilginç bir detay olarak öne çıkıyor.

Trump Mobile T1 Fiyatı ve Muhtemel Türkiye Fiyatı

ABD'de 499 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak Trump Mobile T1'in Türkiye'ye gelmesi durumunda karşılaşacağı vergi yükü oldukça yüksek olacak. Güncel dolar kuru üzerinden yapılan hesaplamalara göre, telefonun vergisiz fiyatı 19.693,70 TL seviyesinde bulunuyor.

Türkiye'de uygulanan vergiler eklendiğinde fiyat neredeyse iki katına çıkıyor:

Vergisiz fiyat: ₺19.693,70

Kültür Bakanlığı (%1): ₺196,90

TRT bandrolü (%12): ₺2.386,90

ÖTV (%50): ₺11.138,70

KDV (%20): ₺6.683,20

Toplam vergi (%103.6): ₺20.405,70

Tahmini satış fiyatı: ₺40.099,40

Bu hesaplamaya göre, ABD'de yaklaşık 20 bin TL'ye satılan telefon, Türkiye'de 40 bin TL'yi aşan bir fiyatla tüketiciye ulaşacak gibi görünüyor. Ancak telefonun Türkiye'de satışa çıkması beklenmiyor.