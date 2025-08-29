TSMC, Apple ve NVIDIA'nın İmdadına Erken Koşacak

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC, yeni nesil 1.4nm üretim teknolojisini daha önce planladığından çok daha erken bir tarihte hayata geçirecek. TSMC'nin "A14" adını verdiği 1.4nm süreci, mevcut 2nm süreciyle kıyaslandığında çok daha yüksek performans sarf edebildiği için AMD, NVIDIA ve Apple gibi müşteriler için oldukça kritik.

TSMC 1nm ve 1.4nm Sınıfı Yonga Setleri İçin Hedef 2027

TSMC, 49 milyar dolarlık başlangıç yatırımına ev sahipliği yapacak "Fab 25" tesisini Tayvan Bilim Parkı'nda inşa edecek. İlk fabrikanın deneme üretimlerine başlayacağı tarih 2027 olarak belirlendi.

Takvimler 2028'in ikinci yarısını gösterdiğinde 1.4nm işlemcilerde tam ölçekli üretim başlayacak. Bu işlemcilerin %15 daha yüksek performans ve %30 daha fazla enerji verimliliği sunması bekleniyor.

NVIDIA Blackwell Serisine Yön Verecek

TSMC'nin 1nm sınıf teknolojilerine geçişi işe 2029 yılında gerçekleşecek. Şirketin tedarikçilerine, sürecin hızlandırılabileceğine dair bilgilendirme yaptığı belirtiliyor. Her ne kadar yeni teknolojinin fiyatları artacak olsa da, kızışan rekabette daha güçlü bir donanıma sahip olmak, akıllı telefon üreticileri için oldukça kritik.

TSMC, 2029'da piyasaya sunmayı planladığı 1nm sınıfı işlemcilerle 2030'a kadar 1 trilyon transistörlü yongalar üretmeyi amaçlıyor. Bu süreçte ASML'in yeni nesil High-NA EUV litografi makineleri kritik rol üstlenecek ve NVIDIA'nın Blackwell mimarili serilerine yön verecek.