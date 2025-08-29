Apple'ın "Kanatlı" Kablosuz Kulaklıkları Sahnede: İşte Özellikleri

Teknoloji devi Apple'ın Beats markası altında konumlandırdığı Powerbeats serisi, yeni üyesi olan Powerbeats Fit'e resmen kavuşuyor. Şirketin resmi YouTube hesabından paylaştığı kısa tanıtım videosunda modelin tasarım detayları ortaya çıktı.

Beats Fit Pro'yu andıran tasarımda kulaklığın sabit durmasını sağlayan silikon kanat uçları bulunuyor. Daha detaylı inceleme için tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Apple Powerbeats Fit Ne Zaman Çıkacak? Özellikleri Ne?

Powerbeats Fit hakkında fazla teknik detay paylaşılmadı ama Powerbeats Pro 2 modelinde bulunan aktif gürültü engelleme (ANC) ve kalp atış hızı sensörü gibi özellikleri barındırabileceği yönünde söylentiler var. Tanıtım videosundan da anlaşılacağı üzere bu kulaklık aktif olarak spor yapan kimseler için uygun bir model olarak öne çıkıyor.

Apple'ın açıklamasına göre bu ürün 2025 sonbaharında satışa çıkacak. Apple'ın genel takvimine göre 22 Eylül 2025 tarihinde bir etkinlik düzenlenmesi öngörülüyor. Eğer bu tarihte olmazsa, 9 Eylül'de yapılacak iPhone 17 tanıtım etkinliğinden sonra piyasaya sürülebilir. Fiyatı ve diğer özellikleri lansmanda resmi olarak doğrulanacak.