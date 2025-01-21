TSMC, Tayvan'da Çip Üretimini Durdurdu: İşte Nedeni!

Tayvan, kısa bir süre önce 6.4 şiddetindeki bir depremle sarsıldı. Depremin büyüklüğü ve arkasından gelen artçılar bölge halkını büyük oranda etkiledi. Haliyle çip endüstrisinin kalbi Tayvan'da pek çok firmada deprem nedeniyle işlerini aksatmak zorunda kaldı.

Bu firmalardan en büyüğü TSMC de depremden nasibini aldı. Dev şirket, deprem nedeniyle fabrikalarında gerçekleştirdiği çip üretimini geçici süreliğine olsa da durdurmak zorunda kaldı.

Fabrika Çalışanları Deprem Nedeniyle Tahliye Edildi

Yerel medya kaynaklarından aktarılanlara göre, ülkede yaşanan deprem ve sonrasında yaşanan tehlikeli artçı sarsıntılar nedeniyle TSMC'nin üretim tesislerindeki faaliyetleri geçici süreliğine askıya alındı. Deprem sonrasında tüm çalışanların fabrikalardan tahliye edildiğini belirtilirken, can kaybı olmadığı söyleniyor.

Konu hakkında TSMC cephesinden herhangi bir açıklama gelmezken, şirketin depremden kaynaklı maddi zarar görip görmediği ise hala araştırılıyor. Apple ve NVIDIA gibi pek çok büyük firmaya çip tedarik eden TSMC'nin geçici süreliğine üretimi durdurması, küçük çapta da olsa teknoloji sektörünü etkileyecektir.

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