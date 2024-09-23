Samsung ve Apple'ın Çip Tedarikçisi TSMC, Orta Doğu'da Fabrika Kurmak İstiyor: Türkiye'ye Yatırım Yapacaklar Mı?

Çip endüstrisinin önde gelen isimlerinden TSMC ve Samsung, önemli bir yatırım iddiasıyla gündeme geldi. İddalara göre dev şirket, TSMC ile birlikte çip üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla Orta Doğu bölgesinde yeni fabrikalar kurmayı planlıyor. Detaylar haberde.

TSMC ve Samsung, Çip Fiyatlarını Düşürmek İçin Orta Doğu'da Yeni Fabrikalar Kuracak

Sektörel kaynaklardan aktarılan bilgiler, Çip üretiminin öncü isimlerinden TSMC ve Samsung'un yeni yatırım planlarını gün yüzüne çıkardı. İddialara göre iki şirket, çip üretimini küreselleştirerek fiyatları düşürmek amacıyla Orta Doğu bölgesine ayrı ayrı olarak yeni üretim tesisleri açmayı planlıyor.

Aktarılanlara göre iki dev şirket, planladığı fabrika projelerine 100 milyar dolardan fazla yatırım yapabilir. Gelecek yıllarda inşa edilmesi planlanan yeni üretim tesislerinin ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurulması bekleniyor. TSMC'nin halihazırda ülkeyi ziyaret ettiği ve proje konusunda ilerme kaydettiği söylenirken, Samsung yetkililerinin de kısa bir süre önce BAE'yi ziyaret ettiği ancak görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ifade ediliyor.

İkilinin, projenin başarılı olması durumunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından diğer Orta Doğu ülkelerine de benzer yatırımlar yapmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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