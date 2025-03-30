Tüm Parçaları İnternetten Alarak Kendi iPhone'umuzu Yapabilir Miyiz?

Pek çok kullanıcının en az bir kerer aklına gelen bir soruya cevap arıyoruz. Tüm parçaları internetten sipariş vererek kendi iPhone'umuzu yapmamız gerçekten mümkün mü? Bu sorunun cevabını bizler gibi biri daha merak etmiş olmalı ki bu sorunun cevabını uygulamaları olarak veriyor. Peki gerçekten biraz parça sipariş etmek ve biraz da işçilik ile kendi iPhone'umuzu sıfırdan yapmak mümkün mü? İşte konuyla ilgili detaylar...

Tüm Parçaları Dışarıdan Satın Alarak Bir iPhone Yapmak Mümkün Mü?

Çocukken pek çok kez kendi akıllı telefonumu yapmanın hayalini kurdum. Bu noktada her markanın başarılı olduğu özellikleri bir araya getirerek ortaya dünyanın en iyi akıllı telefonunu çıkarma fikri beni tetikliyordu. Bugün biliyoruz ki farklı markaların parçalarını bir araya getirmemiz neredeyse imkansız zira her firma kendi ürünlerini özel kodlamaları sayesinde sadece marka içindeki ürünlerle bağlantılı hale getiriyor.

Peki ya kuralları çiğnemeden bunu yapsak? Yani bir iPhone 13 Pro'nun tüm parçalarını internetten sipariş etsek ve iyi bir işçilik ile toplasak gerçekten de o telefon çalışır mı? Bu sorunun cevabını Phone Repair Guru isimli bir YouTube kanalı uygulamalı olarak veriyor. Hazırlanan videoda anakarttan kameralara kadar tüm parçalar internetten sipariş ediliyor. Bazıları çıkma orijinal ve bazıları yan sanayi sıfır olmak üzere her parça internetten satın alınıyor.

Daha sonrasında tüm bu parçalar kuralına uygun şekilde bir araya getiriliyor. Burada gerçekten zor bir işin başarıldığını söylememiz gerekiyor zira yakınlık sensöründen kamera sensörlerine, Face ID'den titreşim motorlarına kadar tüm parçalar sıfırdan sipariş ediliyor ve tek tek montajlanıyor. Bu oldukça hassas ve zorlayıcı bir iş. Telefon tüm komponentleri ile eksiksiz bir şekilde toparlandıktan sonra sıra ekranı takmaya geliyor.

Ekranın takılması ardından telefonun güç butonuna basılıyor ve şaşıracaksınız ama telefon açılıyor. Anakartı çıkma bir iPhone'dan alınan telefonun önceki hayatında bir Çin cihazı olduğu fark ediliyor. Telefonun tüm parçaları test ediliyor ve her şeyin sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olunuyor. Daha sonrasında cihazın tüm parçalarının maliyeti hesaplanıyor. Burada önemli bir nokta telefonun parçaları satın alınırken her normal tüketici gibi indirim kuponları uygulanıyor.

Bu sayede cihazın toplam maliyeti 507 Kanada Doları olarak ortaya çıkıyor. Kanada'da ikinci el bir iPhone 13 Pro'nun 700 Kanada Doları civarında olduğu düşünüldüğünde oldukça iyi bir maliyetin ortaya çıktığı söylenebilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...