Türk Astronot Uzaya Ne Zaman Gidecek?

Uzay'a ilk Türk ne zaman gidecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2023 yılında Ay'a ilk adımı atacağı açıklamasını yapmıştı. İlk Türk astronotun kadın olabileceği de belirtilmişti. Peki ilk Türk Uzay'a ne zaman gidecek? Ulusal Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım bir açıklama yaptı.

Uzay'a İlk Türk Ne Zaman Gidecek?

Ulusal Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım insanlı uzay uçuşlarının 10 yıllık programda olmadığını açıkladı. Yıldırım yaptığı açıklamada "Ama Türk astronotu uzaya göndermek için ABD ve Rusya ile görüşüyoruz. Aday seçimini 4-5 ay içinde tamamlamak zorundayız. Rus araçları çok dar o yüzden adayların 1.70 ila 1.80 boy arasında olması gerekiyor" cümlelerine yer verdi.

Erdinç Çelikkan, Aysel Alp ve Meltem Özgenç'in haberine göre Uzay Ajansı Başkanı açıklamasında şunları söyledi:

Asıl hedefimiz 2028’de Ay’a yumuşak iniş yapmak. Yani uzay aracımızı Ay’da yürütüp bilimsel veri toplamak. Ama ara bir adım koyduk. 2023’te bayrağımızı yerli motor ve yerli uzay aracımızla Ay’a ulaştıracağız. Aracımız 2023’te sert iniş yapacak, yani tekerlekleri açılmayan uçak nasıl hasar alıyorsa oradan bir daha kalkmayacak. Ama motorumuzun ateşlemesi, uzay aracının kontrolü, veri haberleşmesinin sağlanması tüm bunları devrim niteliğinde denemiş olacağız. 2028 yılında da aracımız uzaya insansız olarak gidecek. Birtakım hazırlıklarımız olmasaydı 2023’te Ay’a ulaşmayı hedefleyemezdik. Bunun için uzay aracı imalatı gerekiyor. Uydu yapımında tecrübe kazanmış TÜBİTAK Uzay gibi kurumlarımız bunu yapabilecek durumda. Motor bir sene içinde uzaydaki göreve hazır hale gelecek. Eğer bu motor elimizde olmasaydı Ay’a gitmek hayal olmaya devam ederdi. Motorun yerli olması maliyeti çok düşürecek.

Para Nasıl Bulunacak?

Yıldırım, para ile ilgili şunları söyledi:

Herkes ‘Parayı bulacak mısınız?’ diyor. Devletimizin bütçesi yeterli olmasa bile uluslararası işbirlikleriyle para bulunabilir çünkü uzay herkesin gündeminde. Programımız açıklandı ‘Biz de girmek isteriz’ diyen diyene. 100 milyon dolar atın desem atacak ülke çok. Para sorun değil ama insan kaynağında sıkıntı var. Nasıl Türkler NASA’da, ESA’da çalışıyorsa biz de insan eksiğimizi öncelikli Türk olmak üzere başka ülkelerden tamamlayabiliriz.

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