Türkiye Uzay Ajansı Programı Belli Oldu! Türk Astronot Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Ajansı’ Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Toplantı esnasında sahneye çıkan Erdoğan, Türkiye'nin 10 yıllık uzay programını açıkladı. Açıklamalar arasında Ay'a iniş yapma ve Türk astronot detayları ön plana çıktı. Bunun yanı sıra ajansın yapacağı en önemli başlıklar 10 madde içerisinde takip edenlere anlatıldı. Program detaylı ve özenle düşünülmüş maddeleri ile izleyenleri heyecanlandırmayı başardı.

Konuşma sırasında ortaya çıkan bir başka ilginç detay ise Göbeklitepe'deki monolit oldu. Hemen aşağıdaki haberde de görebileceğiniz gibi birkaç gün önce Göbeklitepe yakınında, üzerinde Göktürkçe yazılar olan bir blok ortaya çıkmıştı. Bu bloğun Türkiye Uzay Ajansı tanıtımına dair olduğu açıklanmış oldu.

Türk Uzay Ajansı Programı Açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün akşam düzenlediği basın toplantısı ile Türkiye Uzay Ajansı programını açıkladı. 10 yıllık vizyonun açıklandığı toplantıda verilen vizyon maddeleri şöyle oldu:

1- Türkiye'de 2023'te Ay'a ilk adımı atacak

İki aşamalı olacak planda, 2023 yılı sonunda yakın Dünya yörüngesinde ateşlenecek milli roketle Ay'a araç göndereceğiz. İlk fırlatma uluslararası işbirliği ile gerçekleştirilecek. İkinci aşamada ise Türkiye, Ay'a bir misyon kurmayı amaçlıyor. 2028 yılındaki ikinci aşamada Ay aracı, milli roketle yapılacak ve yumuşak iniş gerçekleştirilecek. Böylece Türkiye, Ay'da bilimsel faaliyet yapabilen ülkelerden olacak.

2- Uydu üretebilen ticari marka oluşturulacak

Türkiye, kendi uydularını yapan ve bunları farklı ülkelere satan bir ülke olacak. Bu uydu geliştirme şirketi Turkiye Uzay Ajansı ismi altında kurulacak bir şirketle yapılacak.

3- Türkiye'ye ait bölgesel zamanlama ve konumlama sistemi

GPS sistemi yerelleştirilecek. GPS sistemi verebilen 6 ülkeden biri olmayı amaçlıyor.

4- Uzay limanı işletmesi kurmak

Uzaya erişebilmek adına uzay limanı işletmesi kuracağız ve diğer ülkelerin araçları da Türkiye'den göndermeye çalışacağız. Türkiye, konum olarak böyle bir liman kurmaya uygun olmadığı için uygun bir dost ülkede liman kurulacak. Bu ülkenin Somali olması oldukça muhtemel.

5- Uzay havası yatırımları

Uzay meteorolojisi yatırımları yapılacak, uzaydaki değişimler anlık takip edilecek. Bu değişimler üzerinden üretilecek ticari sistemler yurt dışına satılacak.

6- Uzay nesnelerinin yerden takibi ve gözlemi

Uzyada dolaşan nesneler ve maddeler yerden takip edilecek. Bu bilgiler diğer ülkelerle paylaşılacak ve takibi yapılacak. Türkiye'deki gözlemevleri bir araya getirilecek ve tek bir sistem üzerinden kontrol edilebilecek. Türkiye'ye radyo teleskoplar kurulmaya devam edilecek.

7- Uzay sanayi şirketlerini desteklemek

Türkiye'de uzay sanayisine dair geliştirme yapmak isteyen kişi ve kurumlar desteklenecek. Uzay teknolojilerinin geliştirilmesi için teşvik verilecek.

8- Uzay teknoloji geliştirmesi bölgesi kurmak

Organize sanayi bölgeleri gibi sadece uzay teknoloji üretimine odaklanan bir bölge kurmak. Bu bölgenin amacı bütün uzay teknolojilerinin geliştirme bölgesinde üretilmesinin sağlanabilmesi.

9- Uzay alanın insan kaynağı yetiştirmek

Türkiye'deki öğrenciler uzay alanında araştırma yapmak üzere teşvik edilecek ve devlet bu yönde eleman yetiştirmek adına adımlar atacak.

10- Türk Astronot Uzaya Gidecek

Türkiye'den bir astronot, yeterli eğitimleri aldıktan sonra uzaya gidecekler. Astronot ve kozmonota kelimesine de Türkçe bir isim bulunmasına başlanacak. (Gökmen güzel bir öneri olabilir). En iyi isim düzenlenecek anketle seçilecek.