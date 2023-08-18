Türk Bilim İnsanları Cumhuriyetin 100. Yılında Uzayda Bitki Yetiştirmeyi Planlıyor

Ülkemizin yaklaşan yeni insanlı uzay görevi, mikro yer çekiminde bitkilerin genetik modifikasyonunu içeren yeni bir projeyi içerecek.

Cumhuriyetin 100. yıldönümüne denk gelen görevde 13 farklı deney gerçekleştirilecek.

Bu deneyler arasında, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, 'Mikro Yer Çekimi Altında Bitkilerde CRISPR Gen Düzenleme Verimliliğinin Araştırılması' adlı bir çalışmaya öncülük edecek. Bu proje, CRISPR gen düzenlemesinin uzaydaki bitkiler üzerindeki etkinliğini araştırmayı ve mikro yer çekimi koşullarında genetik müdahalelerin uygulanabilirliğini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Türk Bilim İnsanlarının Uzayda Bitki Projesi 2023 Sonlarında Gerçekleşecek

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden doktora öğrencisi Tuğçe Celayir'in yürüttüğü proje, genetik müdahale yoluyla bitki sağlığını desteklemeyi amaçlıyor.

Projenin odak noktası, moleküler düzeydeki etkileri anlamak ve gelecekteki uzay görevleri için süreci optimize etmek olacak. Celayir, seçtikleri model organizma olan 'Arabidopsis Thaliana' bitkisinin, uzun uzay görevleri sırasında oksijen üretimi ve gıda temini için yapay bir ekosistem oluşturma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Proje aynı zamanda mikro yer çekiminin bitkiler üzerindeki etkisiyle ilgili zorlukları da ele alıyor.

Fırlatma tarihi geçici olarak 2023'ün sonları olarak belirlenmiş durumda ve bu süreci takiben Dünya'ya geri gönderilen örneklerin analizleri yapılarak çalışma sonuçlandırılacak.