Türkiye Uzay Ajansı Dünyanın En Büyük Uzay Hackathonu’na Katılıyor

NASA tarafından 11 yıldır düzenlenen Uluslararası Uzay Uygulamaları Yarışması'nın (Space Apps Challenge) bu yılki ortaklarından birisi de Türkiye Uzay Ajansı (TUA) oldu. Uzay teknolojileri alanında çeşitli projelerin beyin fırtınası yöntemiyle tartışılacağı etkinlikte TUA'nın yanı sıra Japonya, Avrupa, Avustralya, Çin ve Güney Afrika'dan önemli uzay ajansları da yer alıyor.

Türkiye Uzay Ajansı Nasa Yarışmasına Katılıyor

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Böylelikle bir yandan onların tecrübelerinden yararlanırken diğer yandan kendi uzay projelerimizi ve deneyimlerimizi aktarma alanları yakalamış oluyoruz diyerek karşılıklı bilgi alışverişi olacağını belirtti.

Organizasyona 30 binin üstünde yarışmacının katıldığını belirten Bakan Kacır, büyük organizasyonun yeni paydaşlarından birinin TUA olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye uzayda söz sahibi ülkeler arasında yer almak adına dünyanın her yerinde varlığını gösterecek. Her yıl yarışmaya katılan binlerce ekip, dünyada ve uzayda karşılaşılan zorlukları çözme konusunda işbirliği ve potansiyel gösteren projelerini sunuyor." dedi.

Konuşmasını devamında, düzenlenen etkinlikte en yetkin ve modern teknolojiye sahip projeleri belirlemek için birden fazla değerlendirme yapılacağına işaret eden Kacır, sözlerine şöyle devam etti;

Yarışma, uzay bilimine ve keşiflerine olan ilgiyi artırmayı teşvik ediyor. NASA Space Apps Challenge, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde 48 saatten fazla süren uluslararası açık kaynaklı bir hackathon olarak biliniyor. Kodlayıcılar, bilim insanları, tasarımcılar, hikaye anlatıcıları, yapımcılar, teknoloji uzmanları ve meraklı olan herkes, dünyada ve uzayda karşılaştığı zorluklarla başa çıkmak için bir araya geliyor.

Yarışma, yaratıcılığa ve eleştirel düşünceye ilham vererek dünya ve uzay bilimi ile keşiflerine olan ilgiyi artırmayı, gelecek nesil bilim insanlarının, teknoloji uzmanlarının, tasarımcıların, mühendislerin artmasını ve çeşitliliğini teşvik ediyor.