Türk Doktorundan Koronavirüs Çalışması: Aşı Kadar Etkili!

Türk doktoru tarafından yapılan koronavirüs çalışmasının aşı kadar etkili olduğu gözlemlendi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Güvenilir Gıda Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Önal, seztezlediği Quersetin ve C vitamini (QC) beraberliğinin yeni tip koronavirüse karşı koruma sağladığını açıkladı. Yapılan çalışma ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde.

Yeni Koronavirüs Çalışması Aşı Kadar Koruma Sağlıyor

Prof. Dr. Hasan Önal, sentezlediği Quersetin ve C vitamini birlikteliğinin yeni tip koronavirüse karşı koruma sağladığını duyurdu. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre Prof. Dr. Önal’ın yaptığı çalışma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde etik kurulu onayı aldı. Onayın hemen ardından ise klinik çalışma gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen klinik çalışmada, yeni tip koronavirüs bulaşma ihtimali yüksek birimlerde görevli 71 sağlık çalışanına 2 bölünmüş dozda Quersetin ve C Vitamini (QC) verildi. Aynı bulaşma ihtimaline sahip birimde çalışan 42 sağlık çalışanına ise herhangi bir takviye verilmedi. 120 gün olarak belirlenen izlem süresinin sonunda katılımcıların antikor seviyesi gözlemlendi.

QC takviyesi verilen birinci gruptaki 71 sağlık çalışanından 1 tanesi, herhangi bir takviye verilmeyen ikinci gruptaki 42 sağlık çalışanından ise 9 tanesi COVID-19’a yakalandı. Quersetin kullanan bir katılımcı belirtisiz yani asemptomatik olarak atlatırken diğer katılımcılar ise belirti gösterdi. Klinik çalışmalar, QC olarak isimlendirilen çalışmanın virüse karşı koruyucu özelliğe sahip olduğunu gözler önüne serdi. Yapılan çalışma, önemli bir tıp dergisi olan Lancet’te ön baskı olarak yayımlandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokentinde QC çalışmasının gıda takviyesi olarak kullanılabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığından gerekli olan izinlerin alındığı ve seri üretime geçildiği belirtildi. Ayrıca söz konusu ürünün etkinliği artırılmış diğer formülü için Sağlık Bakanlığına ilaç başvurusunda bulunulacağı açıklandı.

Prof. Dr. Önal, yaptığı açıklamada, “COVID-19 enfeksiyonundan korunmak için önerilen günlük Quersetin dozu 1000 mg’dır. Temasa maruz kalma durumunda birkaç gün 2000 mg kullanılması öneriliyor. Ürünün uzun süreli kullanım halinde ciddi bir yan etkisi olmamakla beraber; Gebeler, emziren anneler (çalışması yok) aktif meme kanseri veya aktif böbrek hastalığı bulunan kişiler için kullanılması uygun bulunmuyor” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Hasan Önal, “Quersetin, koronavirüs ailesindeki diğer virüslere karşı 2004 ve 2012 yıllarında test edildiğinde bu virüslerin hücrelere girişini engellediği gösterilmişti. Tennesse Üniversitesi ve Oak Ridge Ulusal Laboratuvarları tarafından yapılan bir araştırmada, Covid-19’un hücrelere bağlanması sırasında FDA onaylı bileşiklerin veya takviyelerin etkinliğini modellemek için en gelişmiş bilgisayar programları kullanılmıştı” dedi.