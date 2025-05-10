Türk Hava Kuvvetleri Elektronik Harp'te Öne Geçiyor!

Modern savaş doktrinleri artık sadece fiziksel kuvvetle değil, elektromanyetik üstünlükle de şekilleniyor. Gelişen tehdit ortamı, orduların sadece silah gücünü değil, bilgiye erişim ve iletişimi kontrol etme becerisini de ön plana çıkarıyor. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri, elektronik harp kabiliyetlerini yeni nesil hava platformlarıyla bir adım öteye taşıma hedefinde.

Hava SOJ Uçakları Sayesinde Elektronik Harpte Bir Adım Öne!

Hava SOJ uçakları, hava sahasını elektronik olarak şekillendirecek 2026 yılından itibaren Türk envanterine katılması planlanan Hava SOJ (Stand-Off Jammer) uçakları, savaş alanında sessiz ama etkili bir koruma kalkanı sunmayı amaçlıyor. Uzun menzilli görev yeteneğine sahip bu hava platformları, düşman radarlarını, iletişim ağlarını ve elektronik sistemlerini hedef alarak, dost birliklerin daha güvenli koşullarda görev yapmasını sağlayacak. Özellikle sınır ötesi operasyonlarda, savaş uçaklarına düşman hava sahasında koridor açma işleviyle öncü bir rol üstlenecek.

Bu hava araçları, ASELSAN’ın uzun yıllara dayanan elektronik harp birikimiyle geliştiriliyor. Sahada etkinliği kanıtlanmış KORAL, MİLKAR, VURAL ve REDET gibi sistemlerin tecrübesi, Hava SOJ’un omurgasını oluşturuyor. Ancak Hava SOJ, sadece mevcut kabiliyetlerin gökyüzüne taşınması değil; aynı zamanda daha yüksek çözünürlükte tespit, daha hassas karıştırma ve hedef odaklı aldatma gibi gelişmiş özelliklerle donatılıyor. Böylece elektronik harp yeteneği, çok daha geniş bir coğrafyada ve stratejik derinlikte kullanılabilir hale geliyor. Hava SOJ sistemine ek olarak, kara ve deniz konuşlu sistemler de Türk savunma ekosisteminde yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen PUHU, ANTİDOT, SPEWS-II, KARETTA, KARTACA, BUKALEMUN, KARASOJ, EHKOM, MUKAS, OPKAR ve ILGAR gibi çok sayıda sistem, farklı görev profillerine göre sahada aktif olarak kullanılıyor. Bu çeşitlilik, Türkiye’nin elektronik harp yetkinliğini sadece bir alanla sınırlı bırakmıyor; aksine çok katmanlı bir savunma ağı oluşturulmasını mümkün kılıyor.

Elektronik harp sistemlerinin geleceği, savunma anlayışını kökten değiştiren yeni bir dönemi temsil ediyor. Türkiye’nin bu alandaki yatırımları ve geliştirdiği özgün teknolojiler, sadece operasyonel avantaj değil, aynı zamanda caydırıcılık anlamında da güçlü bir etki yaratıyor. Hava SOJ’un envantere girişiyle birlikte, elektronik üstünlük artık gökyüzünde de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanında olacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...