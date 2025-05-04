Bir İlk Olacak: Türkiye Nükleer Denizaltı Yapacak!

Savunma sanayide son dönemde yaşanan gelişmeler artık sadece bildiğimiz sistemlerle sınırlı değil. Zira Türkiye'nin deniz gücüne dair yürüttüğü stratejik planlamalar, ilk kez bu kadar açık ve uzun vadeli bir öngörü ile paylaşıldı. Özellikle mavi vatan politikasının genişlemesiyle birlikte, donanmanın önümüzdeki yıllarda ne gibi adımlar atacağı da yavaş yavaş netleşiyor. Ancak şimdi ortaya çıkan detaylar, sadece bugünü değil, gelecekteki askeri dengeleri de etkileyecek potansiyele sahip. Peki Türkiye'nin nükleer denizaltı projesinin detayları neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye Nükleer Denizaltı İçin Hazırlıklara Başladı!

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, uluslararası savunma yayınlarından biri olan Warships International Fleet Review dergisine verdiği özel röportajda, Türkiye’nin nükleer denizaltı geliştirme hedefini açıkça ifade etti. Bu açıklamayla birlikte, uzun süredir sessizce ilerleyen ancak herkesin merakla takip ettiği milli denizaltı hamlesi yepyeni bir boyut kazandı. Yalnızca dizel-elektrik sistemlerle sınırlı kalmayan bir planlama ile nükleer güçle çalışan platformların da gündeme alındığı doğrulanmış oldu.

Tatlıoğlu, Türkiye’nin kendi imkanlarıyla geliştireceği denizaltıların, dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı ve tam bağımsız bir savunma altyapısı kurmayı amaçladığını belirtti. Bu hedefin, Osmanlı'dan günümüze uzanan 139 yıllık bir arayışın sonucu olduğunu vurguladı. Türkiye'nin denizaltı üretim tecrübesi ise yeni değil. Yarım asrı aşan süredir Gölcük Tersanesi'nde sürdürülen çalışmalar bu projelerle önemli bir seviyeye taşındı.

Şimdi ise bu birikimin, çok daha ileri düzeydeki nükleer platformlara aktarılması planlanıyor. Oramiral Tatlıoğlu, bu teknolojik ilerlemenin sadece Türkiye’nin askeri kapasitesini değil, aynı zamanda bölgedeki dengeleri de etkileyeceğini ifade etti. Nükleer denizaltıların geliştirilmesi için gereken mühendislik altyapısı oluşturulmaya başlandı. Bu doğrultuda MİLDEN projesi yalnızca ilk adım olacak.

Devamında ise nükleer tahrikli, uzun menzilli ve yüksek caydırıcılığa sahip denizaltılar Türk donanmasının bir parçası haline gelecek. Tatlıoğlu ayrıca, milli denizaltı projelerinin sadece yerli ihtiyaçlara cevap vermeyeceğini, aynı zamanda dost ülkelere de ihraç edilebileceğini açıkladı. Böylece Türkiye, bu alanda rekabetçi ve güvenilir bir tedarikçi olarak küresel pazarda da rol almayı hedefliyor. Üstelik bu adım, sadece askeri teknoloji açısından değil; ekonomik, diplomatik ve stratejik kazanımlar açısından da büyük anlam taşıyor.

Peki sizce Türkiye'nin bu denizaltı hamlesi, önümüzdeki yıllarda dünya denizlerinde yeni bir denge kurar mı? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.