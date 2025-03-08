Türk Hava Yolları, Sahip Olduğu Uçak Sayısını Açıkladı! İşte 2033 Hedefi

Yerli bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY), havacılık sektöründe büyük bir başarıya daha imza attı. 2003 yılında yalnızca 65 uçaktan oluşan filosuyla hizmet veren şirket, bugün tam 500 uçağa ulaştığını duyurdu. Bu büyüme, THY’nin dünya sıralamasındaki yerini de değiştirdi. İşte ayrıntılar...

THY, Uçak Sayısını 500’e Çıkardı

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda şirketin filosunun 500 uçağa ulaştığını açıkladı. 20 yıl gibi bir sürede büyük bir atılım gerçekleştiren THY, havacılık dünyasında önemli bir konuma yükseldi.

2025'de 500. uçağımız geliyor✈️



2003'te uçak sayımız neydi? 65 uçak. Dünyada uçak sayısında 35.sırada idik.



Şimdi dünyada 9. sıradayız.



İşte büyüme! ✈️✈️ ✈️



Uçak sayımızı ve gelirimizi lütfen grafikten inceleyin.



Ne diyoruz?



Türkiye 🇹🇷 büyüyor, THY yüksekten uçuyor. ✈️ pic.twitter.com/AhKYce6F32 — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 6, 2025

2003 yılında yalnızca 65 uçaktan oluşan bir filoya sahip olan şirket, yıllar içinde istikrarlı bir büyüme kaydetti. Özellikle son yıllarda yapılan yatırımlarla uçak sayısını hızla artıran firma, dünya sıralamasında 35. sıradan 9. sıraya yükselmeyi başardı.

Bu etkileyici büyümenin arkasında şirketin uzun vadeli stratejileri ve genişleme politikaları bulunuyor. Öyle ki Türk Hava Yolları, 2028 yılına kadar uçak sayısını 631’e, 2033 yılında ise 813’e çıkarmayı hedefliyor. Aynı zamanda 2028’de toplam gelirini 37 milyar dolara, 2033’te ise 50 milyar dolara yükseltmeyi planlıyor.

Yerli bayrak taşıyıcısının yıllara göre uçak sayısı ve geliri şu şekilde sıralandı;

Yıl Uçak Sayısı Toplam Gelir 2013 233 9.8 milyar dolar 2014 261 11.1 milyar dolar 2015 299 10.5 milyar dolar 2016 334 9.8 milyar dolar 2017 329 11.0 milyar dolar 2018 332 12.9 milyar dolar 2019 350 13.2 milyar dolar 2020 363 6.7 milyar dolar 2021 370 10.7 milyar dolar 2022 394 18.4 milyar dolar 2023 440 20.9 milyar dolar 2024 492 22.7 milyar dolar 2028 631 37.0 milyar dolar 2033 813 50+ milyar dolar

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