400Hz Ekranlı Oyuncu Monitörü Tanıtıldı! 27 İnç Büyüklüğünde
AOC AGON AG277UXA'nın özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki, yüksek yenileme hızına sahip oyuncu monitörü neler sunuyor? İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- AOC AGON AG277UXA, 2.999 yuan fiyat etiketiyle Çin'de satışa sunuldu. Bu da güncel kur ile birlikte 22 bin 599 TL'ye denk geliyor.
- Oyuncu monitörünün görüntü alanını küçültme seçeneği de bulunuyor. Özellikle rekabetçi oyunlarda daha dar bir görüntü alanını tercih eden oyuncular, ekranı 24,5 inç boyutunda kullanabiliyor veya 4:3 görüntü oranına geçebiliyor.
- Monitör, 4K çözünürlükte 200Hz yenileme hızı sunarken Full HD moduna geçildiğinde 400Hz değerine ulaşıyor. Monitörde kullanılan Fast IPS panel, gri tonlar arasında 1ms tepki süresi sunuyor. MPRT değeri ise 0,3ms.
AOC, AGON AG277UXA isimli yeni oyuncu monitörünü Çin'de satışa sundu. 27 inçlik model, 4K çözünürlükte 200Hz yenileme hızı sunarken Full HD moduna geçildiğinde 400Hz değerine ulaşıyor. Kullanıcılar iki mod arasında monitör üzerindeki fiziksel düğmeyle geçiş yapabiliyor. Monitör ayrıca düşük tepki süresine de sahip.
AOC AG277UXA'nın Özellikleri Neler?
|Özellik
|Detay
|Model
|AOC AGON AG277UXA
|Ekran boyutu
|27 inç
|Panel
|Fast IPS
|4K modu
|3840 x 2160 piksel, 200Hz
|Full HD modu
|1920 x 1080 piksel, 400Hz
|Alternatif görüntü alanı
|24,5 inç
|4:3 modu
|1280 x 960 piksel
|Gri tonlar arası tepki süresi
|1ms
|MPRT
|0,3ms
|Renk gamı
|Yüzde 95 DCI-P3
|Renk desteği
|10 bit
|Tepe parlaklık
|450 nit
|HDR
|DisplayHDR 400
|Renk doğruluğu
|Delta E 1'in altında
|Görüntü bağlantıları
|1 x DisplayPort 2.1, 2 x HDMI 2.1
|USB-C
|Görüntü aktarımı, 15W güç
|Diğer bağlantılar
|3 x USB-A
|Ek özellikler
|KVM, RGB aydınlatma, kulaklık askısı
|Stand
|Yükseklik, eğim, döndürme ve pivot ayarı
AOC AG277UXA'nın Ekran Özellikleri Neler?
Çok şık bir tasarıma sahip olan oyuncu monitörünün görüntü alanını küçültme seçeneği de bulunuyor. Özellikle rekabetçi oyunlarda daha dar bir görüntü alanını tercih eden oyuncular, ekranı 24,5 inç boyutunda kullanabiliyor veya 4:3 görüntü oranına geçebiliyor. Bu arada monitör, 4K çözünürlükte 200Hz yenileme hızı sunarken Full HD moduna geçildiğinde 400Hz değerine ulaşıyor.
Monitörde kullanılan Fast IPS panel, gri tonlar arasında 1ms tepki süresi sunuyor. MPRT değeri ise 0,3ms. Bu, hareket eden nesnelerin ekranda oluşturduğu görüntü izlerinin süresini ifade ediyor. AOC, hareket bulanıklığını ve nesnelerin arkasında oluşan gölgelenmeyi azaltmak için özel Overdrive ayarları da kullanıyor.
Renk özellikleri arasında DCI-P3 renk gamının yüzde 95'ini kapsama ve 10 bit renk desteği bulunuyor. Ekran 450 nit tepe parlaklığa ulaşıyor. Ekran yüzeyinde üç ayrı kaplama katmanı mevcut. Parlama önleyici kaplama ışığın oluşturduğu parlamayı azaltırken yansıma önleyici katman çevredeki ışık kaynaklarının görüntüyü etkilemesini sınırlıyor.
AOC AG277UXA Hangi Bağlantıları Destekliyor?
Monitörde 54 Gbps bant genişliğine sahip bir DisplayPort 2.1 girişi ve iki HDMI 2.1 bağlantısı bulunuyor. USB-C üzerinden görüntü aktarımı da yapılabiliyor. Yerleşik KVM anahtarı, iki bilgisayarın aynı klavye ve fareyle kontrol edilmesini sağlıyor. Örneğin masaüstü bilgisayarını ve dizüstü bilgisayarını aynı monitöre bağlayan kullanıcılar çevre birimlerini iki cihaz arasında ortak kullanabiliyor. Üç USB-A girişli hub ve kulaklık askısı da yer alıyor.
AOC AG277UXA'nın Fiyatı Ne Kadar?
RGB aydınlatma özelliğine sahip olan AOC AGON AG277UXA, 2.999 yuan fiyat etiketiyle Çin'de satışa sunuldu. Bu da güncel kur ile birlikte 22 bin 599 TL'ye denk geliyor.
AOC AG277UXA Türkiye'de Satılacak mı?
AOC AGON AG277UXA'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Lenovo markasının monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda AOC AGON AG277UXA'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.
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Editörün Yorumu
AG277UXA hem yüksek çözünürlükte oyun oynamak hem de rekabetçi oyunlarda yüksek yenileme hızından yararlanmak isteyenlere hitap ediyor. Örneğin hikâye odaklı oyunlarda 4K modunu, Counter-Strike 2 gibi hızlı rekabetçi oyunlarda ise 400Hz modunu kullanmak mümkün. İki farklı kullanım için ayrı monitör almak istemeyen oyuncular açısından bu seçenekler oldukça önemli bir avantaj. 400Hz yenileme hızından yararlanmak için bilgisayarın da oyunlarda yeterli FPS değerine ulaşması gerekiyor.