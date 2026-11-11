GTA 6'nın Disk İçermeyen Kutusu Açıldı (Video)

GTA 6'nın kutu açılış videosu paylaşıldı. Bir YouTube kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntülerde oyunun kutusu açıldı ve içinden nelerin çıktığı tek tek gösterildi. Oyunun kapak görselinin baskı kalitesi ve netliği de videoda öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

GTA 6'nın Kutulu Sürümünden Neler Çıkıyor?

GTA 6'nın kutusunda büyük bir poster, oyuna erişim için dijital kod ve Ultimate Edition bonusları çıkıyor. Oyuncuların satın aldığı fiziksel kutuda herhangi bir şekilde disk bulunmuyor ama ironik bir şekilde boş bir disk yuvasına yer verilmiş durumda.

Kutudan çıkan poster, GTA 6'nın kapak görselinin büyütülmüş ve parlak yüzeye sahip bir baskısından oluşuyor. Dijital erişim kodu ise ayrı bir kartta sunulmamış. Öyle ki kodun doğrudan posterin içine yerleştirildiği görülüyor. Ultimate Edition satın alan oyuncuların ek içerikleri de kutuda var. Videoda bunların dışında başka bir fiziksel koleksiyon ürünü görmüyoruz.

GTA 6'nın Kutusunda Neden Boş Disk Yuvası Var?

Kutunun sağ kısmında neden fiziksel oyun diskleri için ayrılmış bir boş yuvanın olduğu hakkında resmî bir açıklamada bulunulmadı. Bu, akıllara ilerleyen süreçte disk içeren ayrı bir fiziksel versiyonun da satışa sunulabileceğini düşündürse de henüz bu doğrulanmış bir bilgi değil. Belki de sadece geleneksel oyun kutularının tasarımının sürdürülmesi amaçlanmıştır.

Kutulu GTA 6 Alanlar, Oyunu Ne Zaman Oynayabilecek?

GTA 6'nın kutulu versiyonunu satın alan oyuncular, oyunu herkesle aynı anda yani 19 Kasım 2026'da oynamaya başlayabilecek. Ayrıca kutudan çıkan dijital kodun teslim alınır alınmaz etkinleştirmenin ve önceden indirmenin mümkün olduğunu belirtelim. Tabii, indirmek ile oynamak aynı şeyler değil. Kutulu versiyonda oyun her ne kadar 12 Kasım'dan itibaren indirilebilecek olsa da 19 Kasım 2026'ya kadar erişilemeyecek.

GTA 5'in Kutulu Sürümünde Disk Var mıydı?

GTA 5'in kutulu versiyonunda fiziksel oyun diski vardı. Oyun, PlayStation 3 ve Xbox 360'tan başlayarak diskli olarak satıldı. PlayStation 4, Xbox One ve PlayStation 5 / Xbox Series X sürümlerinde de fiziksel disk seçeneği sunuldu. GTA 6'da ise Rockstar Games farklı yönde karar verdi.

Yeni oyunun kutulu sürümünde disk yerine dijital indirme kodu mevcut. Bu kararın arkasında hem oyunun çıkışından önce sızdırılmasını önleme isteği hem de oyun sektörünün dijital satışlara yönelmesinin önemli rol oynadığı düşünülüyor.

Editörün Yorumu

Fiziksel oyun koleksiyonu yapanlar için kutunun tasarımı ve poster saklamaya değer olabilir ama oyunlarını diskleriyle birlikte arşivleyen oyuncular açısından GTA 6'nın kutulu sürümünün pek de kayda değer olmadığını söyleyebilirim. Disk içermeyen bir kutudan boş disk yuvası çıkmasını da epey manidar buldum. Yine de orijinal kutusunu isteyenler elbette değerlendirecektir.