44 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Tanıtıldı! Toplantı Özeti, Çeviri ve Dahası

Edifier, yeni kablosuz kulaklığı Hecate Sona Clip'i tanıttı. Cihaz, iki kez dokunarak etkinleştirilebilen yapay zeka asistanı ile geliyor. Bu asistan, toplantıları özetleyebiliyor ve soruları yanıtlayabiliyor. Öte yandan kulaklık, farklı dilleri konuşan kişilerin iletişim kurmasını kolaylaştıran gerçek zamanlı çeviri özelliğine sahip.

Hecate Sona Clip'in Özellikleri Neler?

Özellik Detay Sürücü Çift manyetik dinamik sürücü Ses teknolojileri Dolby Audio, LDAC Ses aktarımı 24-bit/96kHz Yapay zeka Doubao ve DeepSeek Çeviri 21 dil Bağlantı Bluetooth 6.1 Çoklu bağlantı Aynı anda 2 cihaz Mikrofon 4 mikrofon Kulaklık pil ömrü 11 saat Şarj kutusuyla pil ömrü 44 saat Dayanıklılık IP56 Uygulama Edifier Connect Renkler Beyaz, altın, siyah ve pembe

Hecate Sona Clip'in Yapay Zeka Asistanı Neler Yapabiliyor?

Sona Clip, ByteDance'in Doubao ve DeepSeek yapay zeka modellerini destekliyor. Bu modeller, komutları anlayarak sorulara yanıt verip istenen görevleri yerine getiriyor. Asistanı kullanmak için kulaklığa iki kez dokunmak yeterli oluyor. Bu arada kullanabileceğiniz bir toplantı özeti özelliği de var. Uzun görüşmelerde konuşulan konuları daha sonra kısa şekilde incelemenize olanak tanıyor.

Hecate Sona Clip Kaç Dilde Çeviri Yapabiliyor?

Kulaklık, 21 dili destekleyen gerçek zamanlı çeviri özelliğine sahip. Farklı dilleri konuşan kişiler arasındaki konuşmaları çevrilebiliyor. Hatta sadece konuşmaları değil, yazıların da çevirisini yapabiliyor. Bunun içinse Edifier Connect uygulamasına ihtiyaç duyuluyor. Tabii, desteklenen dillerin henüz tam listesi yok. O yüzden Türkçenin bu listeye dahil olup olmadığı belli değil.

Sona Clip'in Ses Kalitesi Nasıl Olur?

Sona Clip, açık kulak tasarımına rağmen basları korumayı hedefleyen çift manyetik sürücülerle geliyor. Basları destekleyen algoritma sayesinde tasarım dolayısıyla yaşanan düşük frekanslardaki kayıp minimum seviyede kalabilir. Yönlü ses teknolojisi de müziğin çevreye daha az sızmasını sağlayacaktır. Tabii, kulak kanalını kapatmayacağı için klasik kulak içi kulaklıklar kadar güçlü ve derin baslar beklememek gerek.

Hecate Sona Clip'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Kulaklıkların her biri, tek şarjla 11 saate kadar çalışıyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam pil ömrü 44 saate ulaşıyor. Markanın bu yılın haziran ayında tanıttığı kulak içi model Edifier FitBuds Turbo'nun ise şarj kutusuyla 40 saate kadar pil ömrü sunduğunu hatırlatalım. Bu arada aynı anda iki cihaza bağlanma gibi özellikler sağlıyor. Bu özellik sayesinde de bilgisayarda müzik dinlerken telefonunuzdan gelen aramalara da hemen dönebiliyorsunuz.

Hecate Sona Clip'in Fiyatı Ne Kadar?

Edifier, Sona Clip için Çin'de 468 yuan fiyat belirledi. Bu da yaklaşık 3 bin 526 TL'ye karşılık geliyor. Edifier LolliClip şu an yaklaşık 5 bin 224 TL, Comfo Q ise 2 bin 699 TL civarında satılıyor. Sona Clip'in bu iki modelin arasında bir fiyata sahip olması beklenebilir.

Türkiye'ye gelmesi durumunda vergiler ve ek maliyetler de fiyatı etkileyecektir. Bu nedenle yaklaşık 4 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında bir satış fiyatına sahip olması muhtemel görünüyor. Elbette ki bu fiyatın resmî olmadığını unutmamak gerekiyor. Mevcut modeller ve Çin'deki fiyatı üzerinden yapılan bir tahmine dayanıyor.

Hecate Sona Clip Türkiye'de Satılacak mı?

Sona Clip'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil ama markanın birçok kablosuz kulaklık modeli şu an Türkiye'de satışta. Türkiye'deki mevcut modellerine örnek olarak LolliClip, Comfo Q, NeoBuds Pro 3 ve NeoBuds Plus'ı verebiliriz. Belirtmekte fayda var, LolliClip de açık kulak tasarımına sahip. O yüzden Sona Clip'in de Türkiye'ye gelmesi ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Sona Clip'in yapay zeka özellikleri sayesinde sadece müzik dinlemek için kullanılacak kulaklık olmanın ötesine geçireceğini düşünüyorum. Özellikle toplantı özeti ve çeviri özelliklerinin günlük kullanımda epey faydalı olacağı kanaatindeyim. Elbette ki açık kulak tasarımı herkese hitap etmiyor ama sporla uğraşıyorsanız veya gün içinde sizi çok fazla rahatsız etmeyecek bir şeye ihtiyacınız varsa bu tür kulaklıklar epey kullanışlı seçenek olabilir.