Sniper Elite 5 %90 İndirime Girdi! Fırsatı Kaçırmayın

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TPS türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de kampanya ile beraber Sniper Elite 5 indirime girdi. Bu sayede çok sevilen keskin nişancı oyunu daha uygun fiyata satın alınabiliyor. Peki, Sniper Elite 5 kaç TL'ye satılıyor?

Sniper Elite 5'in Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de Sniper Elite 5'in standart sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi sniper oyunları arasında yer alan Sniper Elite 5'in standart sürümü 22.99 dolar (1.154 TL) yerine 2.29 dolara (115 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 17 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.

Oyunun Deluxe sürümü yüzde 80 oranında indirime girdi. Bu sürüm 36.99 dolardan (1.858 TL) 7.39 dolara (371 TL) düştü. Rebellion tarafından geliştirilen Sniper Elite 5'in Complete sürümü ise 86.01 dolar (4.320 TL) yerine 9.63 dolar (483 TL) fiyat etiketiyle satılıyor.

Sniper Elite 5'in Fragmanı

Sniper Elite 5 Nasıl Bir Oyun?

Sniper Elite 5, İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'da geçiyor. TPS oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımda Karl Fairburne isimli keskin nişancı askeri kontrol ediyoruz. İster düşmanların arasına gizlice sızabilir ve onları tek tek sessizce etkisiz hâle getirebiliyor ister bir noktaya yerleşerek uzaktan keskin nişancı tüfeğiyle hedefleri ortadan kaldırabiliyoruz.

Keskin nişancı tüfeğiyle ateş ederken hedefin uzaklığını, rüzgârı ve merminin düşüşünü hesaba katmamız gerekiyor. Bu arada çevredeki patlayıcıları kullanarak düşmanların dikkatini dağıtabiliyor, tuzakları kurabiliyor ve farklı güzergâhlardan ilerleyebiliyoruz. Haritalar geniş olduğu için aynı görevi farklı yöntemlerle tamamlamak mümkün.

Oyunda farklı silahlar ve ekipmanlar da bulunuyor. Keskin nişancı tüfeğinin dürbününü, namlusunu ve diğer parçalarını değiştirebiliyor, susturucu takarak daha sessiz hareket edebiliyoruz. Bunun yanında tabanca, makineli tüfek, patlayıcı ve çeşitli tuzaklar da kullanabiliyoruz. Ekipmanları görev öncesinde kendi oyun tarımıza göre düzenleyebiliyoruz. 79 Metacritic puanına sahip oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Sniper Elite 5'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel CPU Core i3-8100 veya eş değer bir işlemci

Intel CPU Core i3-8100 veya eş değer bir işlemci RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı: DirectX12 uyumlu 4 GB VRAM'li ekran kartı

Sniper Elite 5'in Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel CPU Core i5-8400 veya eş değer bir işlemci

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: DirectX12 uyumlu 6 GB VRAM'li ekran kartı

Sniper Elite 5 Kaç GB?

Sniper Elite 5'in bilgisayara sorunsuz bir şekilde yüklenebilmesi için en az 85 GB depolama alanı gerekiyor. Depolama tarafında yeterli miktarda boş alan yoksa ister Windows'un program kaldırma özelliğini ister program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç, bilgisayarda kapsamlı temizlik yapıyor.

Editörün Yorumu

Sniper Elite 5'in keskin nişancılık ve gizlilik mekaniklerini başarılı şekilde bir araya getirdiğini düşünüyorum. Görevleri bir yöntemle tamamlamak zorunda olmamak, oyunu daha keyifli hâle getiriyor. Bazen düşmanlara fark ettirmeden ilerlemek bazen de uzak bir noktaya yerleşip doğru anı bekleyerek hedefleri etkisiz hâle getirmek oyuna çeşitlilik katıyor.