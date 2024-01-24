Türk Hava Yolları’nın Yeni Hizmeti: Yurt İçi Uçuşlarda Yeni Dönem Başladı!

THY, yurt içi uçuşlarında daha geniş bir iletişim deneyimi sunma hedefiyle başlattığı yeni hizmetle birlikte, yolcularına sınırsız mesajlaşma ve sınırsız internet paketi seçenekleri sunuyor.

Sınırsız mesajlaşma paketi 150 lira, sınırsız internet paketi ise 350 lira ücret karşılığında satın alınabiliyor.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı açıklamada, "Yurt içi uçuşlarda sizlere internet imkanını sunmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Güzel hareketler bunlar 🙂



Yurt içi uçuşlarda sizlere Internet imkanını sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. https://t.co/sGf3SERcoV pic.twitter.com/KWcGPitTct — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) January 23, 2024

Ekşi, yeni hizmetin yolcuların uçuş deneyimini daha keyifli hale getireceğini belirtti. İnternet hizmeti, THY'nin filosundaki tüm uçaklarda sunuluyor.

Uçuş süresince internet hizmetinden faydalanmak isteyen yolcular, uçuş sırasında uçaktaki sistem üzerinden paket satın alabiliyor.

THY'nin yurt içi uçuşlarında ücretli internet hizmeti sunmaya başlaması, sosyal medyada tarafından olumlu karşılandı.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, yeni hizmetin yolcuların uçuş sırasındaki iletişimini kolaylaştıracağı ve daha keyifli hale getireceği belirtildi.