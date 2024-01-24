Türk Hava Yolları’nın Yeni Hizmeti: Yurt İçi Uçuşlarda Yeni Dönem Başladı!
Türk Hava Yolları'ndan yurt içi uçuşlarda ücretli internet hizmeti sunmaya başladı. İşte detaylar!
THY, yurt içi uçuşlarında daha geniş bir iletişim deneyimi sunma hedefiyle başlattığı yeni hizmetle birlikte, yolcularına sınırsız mesajlaşma ve sınırsız internet paketi seçenekleri sunuyor.
Sınırsız mesajlaşma paketi 150 lira, sınırsız internet paketi ise 350 lira ücret karşılığında satın alınabiliyor.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı açıklamada, "Yurt içi uçuşlarda sizlere internet imkanını sunmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Güzel hareketler bunlar 🙂— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) January 23, 2024
Yurt içi uçuşlarda sizlere Internet imkanını sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. https://t.co/sGf3SERcoV pic.twitter.com/KWcGPitTct
Ekşi, yeni hizmetin yolcuların uçuş deneyimini daha keyifli hale getireceğini belirtti. İnternet hizmeti, THY'nin filosundaki tüm uçaklarda sunuluyor.
Uçuş süresince internet hizmetinden faydalanmak isteyen yolcular, uçuş sırasında uçaktaki sistem üzerinden paket satın alabiliyor.
THY'nin yurt içi uçuşlarında ücretli internet hizmeti sunmaya başlaması, sosyal medyada tarafından olumlu karşılandı.
Türk Hava Yolları'nın Piyasa Değeri Lufthansa'yı Geride Bıraktı
Türk Hava Yolları'nın (THY) piyasa değeri, 191,3 milyar TL'ye ulaştı ve Alman hava yolu şirketi olan Lufthansa'nın piyasa değerini aşmayı başardı.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda, yeni hizmetin yolcuların uçuş sırasındaki iletişimini kolaylaştıracağı ve daha keyifli hale getireceği belirtildi.
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