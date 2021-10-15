Türk Mühendisler Suda İz Bırakmayan Hayalet Motor Geliştirdi

Konya'nın Merkez Karatay ilçesindeki sanayi sitesinde yer alan Dewjet, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan aldığı destekle suda iz bırakmayan hayalet motor geliştirdi. Rakiplerine nazaran pek çok avantajı bünyesinde barındıran motorun seri üretime hazır hale geldiği belirtildi.

Hayalet Motor Benzersiz Özellikleri ile Dikkat Çekiyor

Türk mühendislerce tasarlanan dıştan takmalı elektrikli motor, piyasadaki hakim markaların 200 kilogramlık motorlarının aksine yalnızca 40 kilogram ağırlığa sahip. Bu sayede yüksek verimlilik sunabilen motor, tamamı ile özgün tasarımı sayesinde suda iz bırakmıyor.

Muadilleri ile kıyaslandığında düşük enerji sarfiyatında yüksek verimlilik ile çalışan elektrikli motorun, bot ve yatların yanı sıra savunma sanayisinde de kullanılabileceği vurgulandı. Bu bakımdan sessiz, verimli ve suda iz bırakmayan yapısı savunma sanayi için gerçekten de işlevsel olacaktır.

Şirketin yöneticisi Muhammed Ali Okka, konu hakkında yaptığı açıklamalarda "Elektrikli jet motorunun Avrupa, ABD ve Türkiye patentlerini aldık. Dünyada benzeri olmayan, muadillerine göre hafif, servis maliyeti yok, maliyeti düşük, daha uzun ömürlüdür.

Motorumuzda şaft ve mil olmadığından pervane aralığı çok geniş, bu da motorumuza ekstra verim sağlıyor. Sessizliğinden dolayı savunma sanayisinden ciddi talep görüyor. İzsizdir, pervaneli motorlar, arkasında büyük köpük ve baloncuk izi bırakır. Görsel olarak sudaki iz minimize edildi.

Bu hayalet motor, radarda görünmüyor. Böyle bir avantajı var. Ayrıca oldukça sessiz. Aynı segmentteki motorlara göre yüzde 30-40 oranında daha fazla menzil kat edebilir. Suyun içerisinde çalıştığı için soğutma sistemine ihtiyaç duymuyor. Bu da pili daha uzun ömürlü kılıyor. Menzili artırıyor ve motoru da hafifletiyor." ifadelerini kullandı.

Mevcut çalışmaların bin metrekarelik bir fabrikada yürütüldüğünü söyleyen Okka, "Bakanlığın açtığı Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısına başvurduk. Burada son aşamaya geldik. Bu konuda Bakanlık çok özverili ve yatırımcıya büyük destek sağlıyor. 100 milyon liralık yatırımla büyük bir fabrikada üretime başlayacağız. Fabrikada 40'ı mühendis olmak üzere 100 kişiyi istihdam etmeyi planlıyoruz." dedi.