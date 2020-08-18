Türk Oyun Sektörüne Milyonlarca Lira Destek Ödemesi Yapıldı

Ülkemizde oyun sektörü büyümeye devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk oyun sektörüne yapılan destekleri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son on yılda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oyun sektörüne yapılan destekler 426,7 milyon lirayı buldu. Ülkemizdeki oyun geliştiricilerine yapılan destekler ile ilgili detaylar haberimizde.

Türk Oyun Sektörüne Dev Destek: 426.7 Milyon Lira

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre oyun sektöründe yer alan yerli firmalar kişi başı 1.7 milyon dolarlık gelire sahip. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan destekten yararlanan girişimlerin yaş ortalamasının ise 6.5 olduğu belirtildi.

IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ticaret Bakanlığı tarafından mobil uygulama ve oyun geliştiren firmalara kapsam ve ihtiyaç yönünden farklı destekler veriliyor. Yazılım lisans satın alma-kiralama desteği, yeni istihdam desteği, mobil uygulama ve pazara giriş desteği, reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri desteği, komisyon gideri desteği gibi girişimcilerin oyun ve uygulama geliştirme konusunda desteye ihtiyaç duyabileceği alanlardaki talepleri belirli oranda karşılanıyor" dedi.

Şenel, "Türkiye’deki oyun ekosistemini ayakta tutan bu tür destekler, özellikle genç girişimcilerin iş fikirlerini uygulamaya geçirmeleri için cesaret verici. Oyun geliştirme hedefi olan girişimcilere, sosyal hayatın yoğun olarak dijital ortama yöneldiği bu dönemde eğitim, verilen destekler konusunda sunduğumuz hizmetlerle yardımcı oluyoruz” şeklinde konuştu.

Oyuncular Mobil Oyunlara Yoğun İlgi Gösteriyor

Yeni tip koronavirüs salgını döneminde insanlar vakitlerinin büyük bir kısmını evde geçiriyor. Özellikle karantina döneminde insanlar evde film izleyerek, kitap okuyarak ve video oyunu oynayarak zaman geçirdi. App Annie tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre 2020 yılının ikinci çeyreğinde Google Play Store ve iOS uygulama mağazalarında indirilen mobil oyun sayısı 14 milyara ulaştı.

AdColony ile Global Web Index tarafından paylaşılan rapora göre ülkemizde yetişkin insanların %79'u mobil oyun oynuyor. Ülkemizdeki mobil oyuncuların en sevdiği oyun türü %49.2 oran ile aksiyon macera türü olduğu açıklandı. Listenin ikinci sırasında %46.2 oran ile bulmaca yer alırken üçüncü sırada ise yarış türü yer aldı.