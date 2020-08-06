Zynga Türk Oyun Firması Rollic Games'i Satın Aldı! İşte Detaylar

Zynga, geçtiğimiz aylarda yerli oyun firması Peak Games'i hisslerini 1.8 milyar dolara satın almıştı. Zynga, Peak Games'in ardından bir başka Türk oyun firması Rollic Games'i satın aldı. İstanbul merkezli yerli oyun firması Rollic Games'in satılması ile ilgili detaylar haberimizde.

Zynga, Türk Oyun Firması Rollic Games'i 168 Milyon Dolara Satın Aldı

Zynga, geçtiğimiz aylarda yerli oyun firması Peak Games'in hisselerini tam 1,8 milyar dolara satın almıştı. Zynga, bir başka yerli oyun firması Rollic Games'i de satın aldı. Eğlenceli mobil oyunlar geliştiren Rollic Games'in Water Shooty, Flipper Dunk, Go Knots 3D, Picker 3D, Wheel Smash, Baseball Heroes ve daha birçok eğlenceli oyunu bulunuyor.

Zynga, Toon Blast ve Toy Blast gibi oyunların yapımcısı olan Peak Games'in hisslerini 1.8 milyar dolar karşılığında satın almasından yaklaşık iki ay sonra İstanbul merkezli hiper-casual türünde başarılı oyunlar geliştiren Rollic Games'in %80 hissesini 168 milyon dolar karşılığında satın aldı. Zynga, karlılık hedeflerine ulaşılması halinde önümüzdeki 3 yıl içerisinde geri kalan %20'lik hisseyi de satın alacak.

Zynga, mobil oyun geliştiren şirketleri satın alarak mobil oyun pazarındaki hakimiyetini güçlendirmeye devam ediyor. Zynga CEO'su Frank Gibeau konu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Rollic Games'in yaratıcı bir ekibe sahip olduğunu belirten Gibeau, "Rollic ve Zynga birlikte çok daha hızlı büyüyecek" ifadelerini kullandı. Gibeau, hyper-casual kategorisini en büyük ve en hızlı büyüyen kategori olarak değerlendirdi.

FarmVille, Words with Friends, CityVille ve Bubble Safari gibi mobil oyunlar ile tanıdığımız Zynga'nın İstanbul merkezli Rollic Games'i satın alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Rollic Games'in satılması ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.