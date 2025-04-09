5G'nin Babası Olarak Bilinen Türk Profesör 6G Çalışmalarına Başladı

"Kutusal Kodlar" ile ilgili çalışmaları ve 5G teknolojisine yaptığı katkılardan dolayı çok sayıda ödüle layık görülen Prof. Dr. Erdal Arıkan, 6G teknolojisinin çalışmalarına başladı. Prof. Dr. Arıkan yeni teknolojilere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türk Profesörün 5G Konusundaki Çalışmaları

TRT Haber'de yer alan habere göre 5G konusundaki çalışmalarını anlatan Prof. Dr. Arıkan, Kutupsal Kodlar'ın sayısal haberleşme sistemlerinde gönderilen bilginin gürültüden kaynaklanan bozulmalara karşı korunmasına yönelik bir yöntem olduğunu söyledi.

Bu tür yöntemlere hata düzeltici kodlama olarak isimlendirildiğini ifade eden Prof. Dr. Arıkan, bu konularda çalışmaya 1980'li yıllarda başladığını ve Kutupsal Kodlama fikrinin 2005 yılında olgunlaştığını belirtti ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Ana makale 2007'de yayına yollandı. 2016 yılında 5G'ye kabul edilen bir teknik oldu. Ana fikir benden çıktı ama 5G Kutupsal Kodları çok sayıda kişi ve kuruluşun ortak eseri. Fikirden ürüne giden karmaşık bir süreçten bahsediyoruz."

6G Teknolojisinin Çalışmalarına Başladı

“5G konusu benim için ve dünya için artık geride kaldı” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Arıkan, 6G teknolojisine dair çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor. 6G için yeni kodlama yöntemleri üzerinde çalıştığını belirten Prof. Dr. Arıkan, önümüzdeki iki yıl içinde 6G'nin temel algoritmaları belirleneceğini ifade etti ve şunları söyledi:

"2030 yılına kadar 6G standardının tümüyle tamamlanması öngörülüyor. Zamana karşı bir yarış içindeyiz.”

Prof. Dr. Arıkan, mobil haberleşme trafiğinin katlanarak artığını, 5G ve 6G'nin öncelikli olarak bu hızla artan trafik talebini karşılayacak kapasite artışı sağlayacağını söyledi. Bu kapasite artışının önemli kısmının yeni frekans tahsislerinden geldiğini ifade eden Prof. Dr. Arıkan, sözlerine şu şekilde devam etti: