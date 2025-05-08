Türk Telekom, Toplam Abone Sayısını ve Ne Kadar Para Kazandığını Açıkladı

Türk Telekom, 2025'in ilk üç ayında ne kadar yeni abone kazandığını, toplam abone sayısını ve tüm bunların şirkete ne kadar para kazandırdığını açıkladı. Buna göre telekomünikasyon devi yeni yıla oldukça etkili bir başlangıç yaptı ve 45.6 milyar TL gelir elde etmeyi başardı. İşte detaylar!

Türk Telekom Finansal Rapor

Türk Telekom, 2025'in ilk çeyreğinde 45,6 milyar TL gelir elde etti. Şirketin faiz, vergi ve amortisman öncesi karı (FAVÖK) 17,9 milyar TL olurken, net kar miktarı ise 5,1 milyar TL olarak açıklandı. Telekomünikasyon devinin toplam abone sayısı ise 53,6 milyon olarak açıklanırken, 27,9 milyonla bunun önemli bir kısmını mobil aboneler oluşturdu.

Bu kullanıcıların 2,1 milyon gibi önemli bir kısmı ise yılın ilk çeyreğine Türk Telekom abonesi oldu. Belirtmekte yarar var ki rekabet şartları sayesinde Türkiye'de taahhüt bitiminde operatör değiştirmek oldukça yaygın bir davranış. Kulllanıcılar operatör değiştirdiğinde neredeyse mevcut tarifelerinden çok daha avantajlı fiyatlardan yararlanabiliyor.

Bu nedenle Türk Telekom'un birinci çeyrekte elde ettiği büyüme etkileyici olsa da sürpriz değil. Ayrıca şirketin muhtemelen buna yakın sayıda bir abone kaybı yaşadığını öngörmek de mümkün. Elbette ki bu telekomünikasyon devinin tüm başarılarını açıklamıyor.

Türk Telekom, fiber altyapı yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyor. Şirketin raporuna göre ülkemizdeki fiber ağ uzunluğu 482 bin kilometreyi aştı. Fiber internet olan hane sayısı ise 33,2 milyon olarak açıklandı. Ancak şirketin neyi fiber olarak kabul ettiği belirsiz. Bildiğiniz üzere İstanbul'da bile fiber çok yaygın değil.

Bu nedenle şirketin 50 mbps gibi hızları da fiber kabul ediyor olma ihtimali mevcut. Ancak tüm bunlardan yola çıkarak Türk Telekom'un 2025'e sağlam bir başlangıç yaptığını söylemek mümkün.