Windows ve macOS'a Yeni Alternatif Geldi!

2019'da Donald Trump'ın aldığı ambargo kararından sonra Android ekosisteminden çıkan ve HarmonyOS isimli kendi işletim sistemini geliştiren Huawei, ABD ile olan son bağlarını da kopardı. Çinli teknoloji devi, bugün düzenlediği bir etkinlikte HarmonyOS’un PC sürümünü resmen duyurdu. Bu hamleyle birlikte Windows ve macOS'a rakip olmaya hazırlanan Huawei, akıllı telefonlardan tabletlere, saatlerden bilgisayarlara kadar tüm cihazlarını HarmonyOS kullanacak.

Huawei, HarmonyOS PC ile Windows ve macOS'a Rakip Oldu

Bir süredir MateBook modelleriyle dizüstü bilgisayar pazarının önemli oyuncularından olan Huawei, özellikle D16 gibi uygun fiyatlı modellerle kullanıcıların beğenisini kazanmış, ülkemizde de hatrı sayılır bir kullanıcı kitlesi oluşturmuştu. Ancak içeriğimizin başında bahsettiğimiz ambargolar, şirketi tekrardan zorlu bir yola soktu.

En güncel teknolojilere erişemeyen Huawei, 2024 yılında çıkan MateBook D16 gibi güncel modellerde bile 12. nesil Intel işlemciler kullanıyor. Her ne kadar şirket çözüm olarak yerli işlemcilere geçmek istese de x86 mimarisi Windows uyumluluğu için gerekli olduğundan bu da yapılamıyor. Peki çözüm ne mi? Elbette ki Windows'tan kurtulmak.

Tam da bu doğrultuda hareket eden Huawei, bugün düzenlediği HarmonyOS Bilgisayar Teknolojisi ve Ekosistem Konferansı’nda, bilgisayarlar için HarmonyOS’u duyurdu. Belirtmekte yarar var ki HarmonyOS'un PC sürümü akıllı telefonlarda kullanılan versiyonun makyajlanmış hali değil.

Şirket, “Harmony base” adını verdiği bir altyapı üzerinden PC versiyonunu sıfırdan geliştirdi. İlk bakışta macOS'u andıran bir arayüze sahip olduğu görülen HarmonyOS'un PC sürümü, tıpkı Apple'da olduğu gibi kullanıcılara bir ekosistem sunacak ve diğer HarmonyOS'lu cihazlarla senkronize bir şekilde çalışacak.

Huawei, yeni işletim sisteminde gizlilik ve güvenliğe büyük önem veriyor. Gerçek isimli geliştirici doğrulaması, uygulama mağazası imza kontrolü ve ekran kaydı izinleri gibi kullanıcıları rahatlatacak özelliklerin yanı sıra “süper gizlilik modu” ile kamera, mikrofon ve konum erişimi tamamen kapatılabiliyor.

Ayrıca özel bir şifreleme protokolü sayesine SSD'niz sökülse bile başka bir cihaza takıldığında içerisindeki bilgilere erişilemiyor. Tüm bunlar da önceliği güvenlik olan kullanıcıların işini kolaylaştırıyor. Elbette ki şirket yeni işletim sisteminin yapay zeka özelliklerine de sahip olacağının altını çiziyor.

Tüm bunlar kulağa harika gelse de tüm soru işaretleri hala giderilmiş değil. PC için geliştirilen HarmonyOS her ne kadar kağıt üzerinde harika dursa da nasıl bir performans sunacağı ve uygulama desteğinin ne seviyede olacağı hala belirsiz. Yeni aldığınız bilgisayarın pil ömrü, desteklediği uygulama sayısı ya da oyunların uyumlu olup olmaması oldukça kritik.

Ancak bu soruların cevabını almak için çok beklememize gerek yok. Huawei, 19 Mayıs'ta HarmonyOS'un PC sürümüne özel bir lansman düzenleyecek ve bugün duyurduğu işletim sistemiyle ilgili merak edilen her şeyi anlatacak. Hatta şanslıysak şirket bu işletim sistemini kullanan ilk PC'leri bile tanıtabilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Huawei, HarmonyOS'un PC sürümüyle Windows ve macOS'a gerçekten de rakip olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.