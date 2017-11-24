Türk Telekom AKK'yi Ocak Ayında Tamamen Kaldırabilir!

İlk olarak 2009 yılında ortaya atılan Adil Kullanım Kotası (AKK) uygulaması, o günden bu yana birçok şirket tarafından sürdürülüyordu. Aldığımız yeni bilgilere göreyse Türk Telekom, Ocak 2018’den itibaren AKK’yi kaldırma kararı aldı. İşte Türk Telekom AKK’yi kaldırıyor haberinin ayrıntıları:

2009 yılında yine Türk Telekom tarafından başlatılan Adil Kullanım Kotası (AKK) uygulamasıyla birlikte her internet kullanıcısına belirli bir kota veriliyor ve bu kotanın geçilmesinde durumunda, o kullanıcının hızı düşürülüyordu. Türk Telekom’un ardından diğer internet servis sağlayıcıları tarafından da uygulanmaya başlanan AKK hakkında yakın zaman önce önemli bir karar alınmış ve AKK’nin 2018’in sonunda kaldırılması istenmişti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan kararın ardından, başta Superonline ve Uydunet olmak üzere bir takım internet servis sağlayıcıları, 2018’in sonuna kadar kadar eski usul kota uygulaması getirmişler ve yeni kullanıcılarına, belirli bir GB’ın geçilmesi durumunda GB başına para ödenen sistemi tekrar sunmuşlardı. Türk Telekom ise herhangi bir değişikliğe gitmeyerek, her kullanıcısına aynı paketi sunmaya devam etmişti.

Yaşanan kargaşanın içinden sıyrılan internet sağlayıcıysa TurkNet olmuştu. Önce AKK’yi arttıran ardından da kullanıcıları için AKK’yi tamamen kaldırdığını açıklayan TurkNet, sunduğu diğer hizmetlerle de kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarmıştı. Bu önemli değişikliğin ardından Türk Telekom’un ne yapacağı beklenirken, bugün önemli bir haber elimize geçti.

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri’nden olduğunu söyleyen bir görevli, bugün tarafıma ulaşarak, Türk Telekom’un internet servisi hakkında bilgi verdi ve AKK uygulamasına dair önemli bir detayı paylaştı. İsmini bilmediğimiz görevli, Türk Telekom’un Ocak 2018’de AKK uygulamasını tamamen kaldıracağını ve ocak ayından sonra, daha önce AKK ile satın aldığımız interneti, hız düşmesi yaşamadan kullanabileceğimizi belirtti. Kendisine BTK’nın aldığı kararın 2018 Aralık’tan sonra geçerli olduğunu hatırlatmama rağmen, görevli yine uygulamanın ocak ayında başlayacağının altını çizdi.

Bir başka mecradan ya da Türk Telekom görevlilerinden tekrar teyit edemediğimiz bu bilgi, hala tekrar doğrulatmaya muhtaçken, elimize konu hakkında başka detaylar geçtiğinde sizlerle paylaşacağız.