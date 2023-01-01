Türk Telekom, Fiber Altyapıda Yeni Bir Rekora İmza Attı

Türkiye'nin her noktasına ulaştırılmaya çalışılan fiber internet altyapısında önemli bir noktaya ulaşıldı. Yılbaşı gecesi ile birlikte Türk Telekom fiber ağ uzunluğunun 400 bin kilometreye ulaştığını açıkladı.

Türkiye'nin 81 ilinde Türkiye vatandaşlarına fiber internet altyapısı sunmayı amaçlayan Türk Telekom ve Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yeni yılı Trabzon'da bir fiber dönüşüm alanında geçirdi.

Fiber Ağ Uzunluğu 400 Bin Kilometreye Ulaştı

Türkiye'ye dijital dönüşümü sağlamak adına yüksek bir motivasyon ve özveri ile çalıştıklarını belirten Ümit Önal şu ifadeleri kullandı:

"Yatırımlarımız sayesinde Türkiye’nin altyapıdaki fiberleşme oranını artırarak; ülkemizi, “Türkiye Yüzyılı”na hazırlıyoruz. 1000 Mbps hızındaki fiber interneti ‘memleketin bir şehrinde değil, her şehrinde’ müşterilerimizle buluşturuyoruz. Ülkemizin ve sektörün gelişimi için, yeni nesil teknolojileri destekleyecek altyapıyı inşa etmek üzere durmaksızın çalışıyoruz. Bugün halkımızın internet erişimini sürekli geliştirerek daha ileriye taşıyan saha çalışanlarımızla Trabzon’da omuz omuzayız. Milli sorumluluk bilinciyle, her türlü koşulda çalışmalarını sürdüren saha ekiplerimizle birlikte yeni yılı kutlamaktan ve fiber ağ uzunluğumuzun 400 bin kilometreyi aşmasından ötürü çok mutluyum.

Türkiye'nin 81 ilini boydan boya fiber altyapıyla dolduran Türk Telekom, 2023 yılında da çalışmalarını aynı hızda sürdürecek.