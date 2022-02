Türk Telekom Oyun Odaklı Yeni Markası GAMEON’u Tanıttı

Tüm dünyada espor sektörü giderek gelişse de ülkemizde henüz bu konuyla ilgili adımlar yavaş ilerliyor. Türk Telekom, e-spor ve oyun sektörünün gelişmesi konusunda önemli bir adım attı. Türk Telekom, GAMEON ismini verdiği platformla, oyun deneyimlerini son seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Diğer yandan GAMEON platformunda oyunculara özel kampanyalar da yer alacak.

Uzun yıllardır Türkiye’de yer alan Riot Games’in İstanbul’daki Riot e-Spor Sahnesi geçtiğimiz sene kapatıldı. Öte yandan Türkiye’de oldukça fazla oyuncusu bulunan Valorant’ın resmi Türkiye Ligi bile daha yeni kuruldu. Tüm bunların yanında e-spor sektörünü geliştirmek ve yeni bir şeyler yapmak için önemli bir adım ise GSM şirketi Türk Telekom’dan geldi. Türk Telekom, oyuncuları hedef aldığı ve GAMEON ismini verdiği projesiyle oyuncuların oyun deneyimlerini artırmayı hedefliyor.

3 Farklı GAMEON Kampanyası

GAMEON platformuna ulaşmak için öncelikle Türk Telekom’un resmi adresine girmeniz gerekiyor. Burada şu anda projede bulunan 3 farklı GAMEON projesini görebilirsiniz.

Bunlar Efsane League of Legends (LoL) kampanyası, mevcut müşterilere özel ve yeni müşterilere özel olmak üzere iki kampanyasıyla Gamer kampanyası. Özellikle Efsane League of Legends (LoL) kampanyasının detayları ise gerçekten ilgi çekici görünüyor.

LoL kampanyasında kullanıcılara; 24, 35, 50 ve 100 Mbps limitsiz internet sunuluyor. Bu kampanyalardan birine dahil olduğunuz zaman League of Legends (LoL) hesabınızda tüm şampiyonların kilidi açık oluyor ve hepsi için ücretsiz birer kostümünüz oluyor. Bunun yanında her ay 2000 RP ve yüzde 25 tecrübe puanı takviyesi de elde ediliyor. Bu yalnızca Efsane League of Legands kampanyası için geçerlidir.

Diğer yandan GAMEON’a özel kampanyalar arasında şu an için XPRIME oyuncu koltuğu ürünlerinde tüm indirimlere ek yüzde 15 GAMEON indirimi, çeşitli GastroClub avantajları ve Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore’a özel fırsatlar yer alıyor.

GAMEON ile oyun severlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir evren oluşturduklarını belirten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, teknoloji ve dijital dönüşüm bilgi birikimleri ve değer üreten anlayışları ile önümüzdeki dönemde oyun tutkunlarının hayatında daha fazla yer alacaklarını da paylaştı.